Uthweiler in Königswinter

21.12.2016 UTHWEILER. Im Königswinterer Ortsteil Uthweiler stimmte der Kapellenchor mit Musik und Geschichten auf das Weihnachtsfest ein. In dem festlich geschmückten, kleinen Gotteshaus kamen dazu zahlreiche Besucher zusammen.

Die Michaels-Kapelle in Uthweiler liegt nicht nur mitten im Ort. Sie ist auch Mittelpunkt für die Bevölkerung. Am Wochenende stimmten sich die Uthweiler in „ihrem“ kleinen Gotteshaus auf das bevorstehende Christfest ein: mit festlicher Chor- und Blasmusik sowie heiteren und besinnlichen Liedern und Geschichten zur Advents- und Weihnachtszeit.

Die Kerzen flackerten und das Tannengrün duftete: Der Kapellenverein Uthweiler hatte die Kapelle pünktlich zur „Musik im Advent“ wieder festlich herausgeputzt. Es ist eine Veranstaltung, die nach rheinischer Auffassung mittlerweile bereits Tradition ist. Die Idee war im Jahr 2013 geboren worden, im Zusammenhang mit der Einweihung eines Teilstücks des Kapellenwanderweges zwischen dem Heiligenhäuschen auf dem Hartenberg und der Uthweiler Kapelle. Auch in diesem Jahr nutzten viele große und kleine Besucher die Gelegenheit, am Vorabend des vierten Advents in der hektischen Vorweihnachtszeit für eine gute Stunde zur Ruhe und zur Besinnung zu kommen.

Der Kapellenchor Uthweiler unter Leitung von Werner Krämer hatte, unterstützt vom Blechbläserensemble, wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, in dem es in diesem Jahr nur eines nicht gab: kölsche Weihnachtslieder. Das allerdings hatte einen guten Grund: Am Sonntag, 8. Januar, gibt der Kirchenchor Sankt Joseph Thomasberg unter dem Motto „Hillije Zick ze Kölle“ ein Wiederholungskonzert seiner „Petersberger Plätzchen“ im Uthweiler Kirchlein. Dabei werden Freunde des kölschen Liedgutes besonders auf ihre Kosten kommen.

Bei der „Musik im Advent“ des Kapellenvereins gab es stattdessen am Samstag außer bekannten und beliebten Weihnachtsklassikern wie „Es ist ein Ros' entsprungen“ oder „Schmückt den Raum mit Tannengrün“ auch ein stimmungsvolles Weihnachtslied aus dem Nachbarland Polen zu hören – gesungen auf Deutsch und auf Polnisch. Ein Chormitglied hatte sich hier als Übersetzer betätigt.

Geschichte über den "Hillije Ovend in Kölle "

So ganz durfte die rheinische Mundart an dem Abend dann aber doch nicht fehlen: Statt Liedern gab es die vergnügliche Geschichte vom „Hillije Ovend in Kölle“, die vom Publikum mit ebenso viel Beifall bedacht wurde wie die musikalischen Beiträge. Auch in diesem Jahr nutzte die Vorsitzende des Kapellenvereins, Marianne Jonas, die Gelegenheit, bei der Veranstaltung all jenen „Danke“ zu sagen, die sich das ganze Jahr über besonders um die Kapelle verdient machen, allen voran die beiden Küsterinnen Ricarda Jetzlaff und Martha Sauer.

Ebenfalls ein großes Dankeschön ging unter anderem auch an Margret Kutter, die sich nicht nur um die Wäsche kümmert, sondern auch dafür verantwortlich zeichnet, dass rund um die Kapelle alles sauber und ordentlich ist.

Auch an den Weihnachtstagen haben die Uthweiler wieder Gelegenheit, in ihrer heimischen Kapelle die Heilige Messe zu feiern: Die Gottesdienste finden am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, 25. und 26. Dezember, jeweils um 8 Uhr statt, außerdem am Neujahrstag, 1. Januar, um 10 Uhr. (Gabriela Quarg)