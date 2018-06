Ehepaar Stein

Eudenbach. Keine Spur von WM-Tristesse ist bei Ute und Horst Stein zu spüren: Das Ehepaar aus Eudenbach hat sein Haus zur Fußball-Weltmeisterschaft in Nationalfarben geschmückt.

Von Alexander Hertel, 23.06.2018

Nach der Auftaktniederlage der deutschen Mannschaft bei der WM in Russland scheint vor dem Gruppenspiel am Samstagabend gegen Schweden bei dem einen oder anderen Fan die Stimmung doch etwas getrübt. Keine Spur von Tristesse hingegen bei den Eheleuten Ute und Horst Stein in Eudenbach, zumindest wenn man ihr Haus betrachtet.

Schon von Weitem sichtbar weht einem die Deutschlandflagge von einem Mast entgegen, in den Fenstern hängt schwarz-rot-goldener Schmuck. „Mein Mann hat immer solche Ideen“, sagt Ute Stein. Unter den Fenstern des alten Wäschereihauses hängen neben kleinen Deutschlandfahnen und -ketten auch Fähnchen anderer WM-Teilnehmer. „Wir hatten eine lange Wimpelkette“, so Stein. „Wahllos“ hätten sie die dann dort aufgehängt.

Schwedenflagge nicht zufällig gehisst

Gar nicht zufällig prangt hingegen die Schwedenflagge an der Hauswand. Vor vier Jahren zur WM in Brasilien hatte das Ehepaar an die Fassade in einer Reihe alle Fahnen jener Mannschaften gehängt, die von der deutschen Elf besiegt wurden. Ein Fingerzeig für den Ausgang des Spiels an diesem Samstag? „Nein“, sagt Stein. In diesem Jahr hängen sie mit Hilfe einer Leiter immer nur eine Fahne an die Fassade – die des nächsten Gegners von Jogis Team. „Man wird ja nicht jünger“, so die Seniorin mit einem Schmunzeln.

Viele Fahnen hat das Paar bereits angesammelt, seit 2006 schmücken sie stets das Haus. Haben Steins die Passende mal nicht parat, bestellen sie sie einfach. Doch nicht nur der Fahnenschmuck ist passend zum Fußballevent ausgewählt. Auch die Pflanzen in den Blumenkästen auf der Fensterbank leuchten in Schwarz, Rot und Gold. „Es macht einfach Spaß“, gesteht die fußballbegeisterte Seniorin.