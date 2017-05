Acht Wochen sollen die Sanierungsarbeiten an der L 331 zwischen Königswinter und Ittenbach dauern. Start ist am 19. Juni.

Siebengebirge. Jetzt ist es raus. Ab Montag, 19. Juni, werden Autofahrer aus Ittenbach vor eine harte Belastungsprobe gestellt. Dann beginnt die Sanierung der L 331 zwischen Königswinter und dem Bergort.

Von Hansjürgen Melzer, 03.05.2017

Acht Wochen werden die Arbeiten an der 5,2 Kilometer langen Strecke zwischen dem Zufahrtsbereich der B 42 Richtung Bonn und der Einmündung der L 83 in Ittenbach dauern. Während der gesamten Bauzeit wird es einen Einbahnstraßenverkehr nur in Richtung Ittenbach geben. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Rhein-Berg, am Mittwoch mit. Wer Richtung Rheintal möchte, muss den Umweg über Thomasberg und Dollendorf fahren.

Sowohl die Fahrbahndecke als auch die Entwässerungseinrichtungen der Straße, die sich in einem sehr schlechten Zustand befindet, werden im Rahmen des Erhaltungsprogramms für Landesstraßen erneuert. Damit die Maßnahme auch nachhaltig ist und wegen der starken Beanspruchung der Straße von täglich rund 13 200 Fahrzeugen wird die Fahrbahndecke in einer Tiefe von zehn Zentimetern saniert – ursprünglich sollte nur die vier Zentimeter starke oberste Deckschicht ausgetauscht werden.

Dadurch verteuern sich die Bauarbeiten erheblich. Statt, wie noch im Februar angenommen, auf 400 000 Euro werden die Kosten jetzt auf 800 000 Euro beziffert. Das sind die Nettokosten. Die Bruttokosten liegen bei 1,05 Millionen Euro. Die gesamte, achtwöchige Baumaßnahme ist in drei Bauabschnitte eingeteilt. Begonnen wird im Abschnitt zwischen dem Zufahrtsbereich der B 42 Richtung Bonn bis zur Petersbergzufahrt.

Im Anschluss daran wird der Abschnitt zwischen der Zufahrt Petersberg bis zur Margarethenhöhe instand gesetzt. Im letzten Abschnitt werden die Fahrbahn und der parallel verlaufende Gehweg zwischen Margarethenhöhe und der Einmündung der L 83 Richtung Thomasberg erneuert.

Während der Arbeiten in allen Bauabschnitten gilt die Einbahnstraßenregelung. Das heißt: Autofahrer können zwar bergauf von Königswinter nach Ittenbach fahren. Bergab ist die L 331 jedoch gesperrt. Die Umleitung in Fahrtrichtung Königswinter führt von Ittenbach über die L 83 Richtung Thomasberg und von dort weiter über die L 268 nach Dollendorf. Diese Regelung gilt auch für Busse.

Von Königswinter nach Ittenbach fahren sie den üblichen Linienweg. In die umgekehrte Richtung nehmen sie die Umleitung. An den Autobahnabfahrten der Anschlussstelle Siebengebirge werden zudem große Hinweistafeln stehen, die den Verkehr über die L 331 in Richtung Oberpleis und dann direkt auf die L 268 leiten werden.

Auch, dass die Baumaßnahme vier Wochen vor dem Start der Sommerferien beginnt und zwei Wochen vor Ende der Ferien abgeschlossen sein soll, hat einen Grund, sagt Sandra Kieback vom Landesbetrieb. „Alle beteiligten Parteien wie Polizei, Stadt Königswinter, RSVG und Straßen NRW haben den Kompromiss gefunden, den Beginn der Maßnahme auf den 19. Juni zu legen. Die letzten beiden Ferienwochen sind als Puffer eingeplant“, sagt sie.

Bei den letzten größeren Baumaßnahmen des Landesbetriebs in Königswinter geschah jedoch meistens eher das Gegenteil. In den Sommerferien 2013 bedankte sich der Bürgerverein Ittenbach bei der vom Landesbetrieb beauftragten Baufirma, der es gelungen war, die Sanierung der L 331 in der Ortsdurchfahrt in dreieinhalb statt in den vorgesehenen acht Wochen durchzuführen.