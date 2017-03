Brand in Königswinter

Königswinter. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter musste am Donnerstagabend zum Brand einer Hütte in den Lützer Weg in Oberpleis ausrücken. Dort war im Bereich der dort gelegenen Teiche eine Hütte in Brand geraten.

31.03.2017

Laut eigenen Angaben gelang es der Feuerwehr trotz des unwegsamen Geländes schnell das Feuer zu löschen.

Gegen 21 Uhr war die Feuerwehr zu dem Löscheinsatz im Bereich der am Lützer Weg außerhalb der Bebauung gelegenen Teiche alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte Außenhaut und Dach einer rund 16 Quadratmeter großen Hütte. Auf Grund des unwegsamen Geländes war der Aufbau einer längeren Schlauchleitung für die Brandbekämpfung notwendig. Eine Gasflasche wurde rechtzeitig geborgen.

Der Einsatz der rund 40 Wehrleute der Einheiten Uthweiler und Bockeroth sowie des Einsatzführungsdienstes endete gegen 22.15 Uhr. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte von Seiten der Feuerwehr keine Auskunft gegeben werden. (ga)