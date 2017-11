Polizei bittet um Hinweise

Niederdollendorf. In der Halloween-Nacht trieben noch unbekannte Personen in Niederdollendorf ihr Unwesen und beschmierten Häuser und Autos mit schwarzer Farbe. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von Alexander Hertel, 02.11.2017

Mit einem kleinen Spaß an Halloween hat diese Aktion nichts mehr zu tun: Die Polizei ermittelt nach einer Reihe von Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien in Niederdollendorf. In der Zeit von Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr, waren die noch unbekannten Personen in der Straße „In der Rheinau“ unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, beschmierten sie dort innerhalb dieser zehn Stunden diverse abgestellte Autos sowie Garagen, Hauswände, Haustüren und einen städtischen Versorgungskasten mit schwarzer Farbe. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 5000 Euro.

Die Polizei bittet und Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.