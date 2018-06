Unfallzahlen der Polizei

Siebengebirge. In den vergangenen Monaten gab es auf dem 17 Kilometer langen Stück der Autobahn 3 im Siebengebirge einige Unfälle. Ist der Abschnitt besonders unfallträchtig?

Sie führt von Emmerich-Elten in den Niederlanden bis nach Neuhaus am Inn in Bayern, gilt als eine der wichtigsten europäischen Verkehrswege und ist mit 769 Kilometern die zweitlängste Autobahn Deutschlands – zugleich gehört sie auch zu den gefährlichsten, wie Hannelore Herlan von der Deutschen Verkehrswacht in Berlin sagt: „Die A3 ist eine wichtige Transitstrecke mit einer hohen Dichte an Güterverkehr.“ Einige Abschnitte – etwa rund um Köln und Frankfurt – gehörten zu den am stärksten befahrenen Straßen in Deutschland.

Staus, zahlreiche Lastwagen und immer wieder Unfälle sind auch auf dem rund 17 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz zu beobachten. Zuletzt am vergangenen Sonntag erlitten eine Frau und ihr wenige Monate altes Kind bei einem Unfall zwischen der Anschlussstelle Siebengebirge und dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg Verletzungen.

Eine Woche zuvor war ein 23-jähriger Autofahrer in Höhe Bockeroth bei einem Alleinunfall ums Leben gekommen. Im Mai waren zwei Frauen bei einem Auffahrunfall schwer verletzt worden, weitere Unfälle hatte es im März und Februar diesen Jahres auf der A3 im Siebengebirge gegeben.

Zahlen schwarz auf weiß

Ist der Abschnitt zwischen Bad Honnef/Linz und dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg besonders unfallträchtig? Zahlen schwarz auf weiß liefert die Unfallstatistik für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Köln. Bis Anfang Juni diesen Jahres verzeichnet sie insgesamt fünf Verkehrsunfälle in diesem Abschnitt mit fünf Schwer- und zwei Leichtverletzten. Erfasst wurden hier Unfälle der Kategorien 1 bis 4, das heißt, Unfälle, bei denen Menschen verletzt wurden. Zum Vergleich: 2017 waren es 26 Unfälle mit sechs Schwer- und 13 Leichtverletzten, zwölf Schwer- und 14 Leichtverletzte forderten insgesamt 21 Unfälle im Jahr 2016.

In dem nach Norden angrenzenden Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und Rösrath verzeichnet die Statistik bis Juni 2018 acht Unfälle mit zwei Schwer- und sieben Leichtverletzten, 2017 waren es 14 Unfälle mit vier schwer und fünf leicht verletzten Menschen, gleichfalls 14 Unfälle gab es 2016 mit drei Schwer- und elf Leichtverletzten. Ähnliche Zahlen hat die Statistik für den südlich angrenzenden, rund zehn Kilometer langen Autobahnabschnitt zwischen den Anschlussstellen Bad Honnef/Linz und Neustadt/Wied erfasst, der in die Zuständigkeit des Polizeipräsidiums Koblenz fällt: So sind es 2018 bislang acht Unfälle mit einem Schwerverletzten und sieben Leichtverletzten, für 2017 weist die Statistik 24 Unfälle aus. Drei Menschen erlitten dabei schwere, 21 leichte Verletzungen.

Die Unfallhäufigkeit hat die Behörden in Rheinland-Pfalz auf den Plan gerufen. So wurde auf der A3 in Richtung Köln kurz vor der Landesgrenze eine Oberflächenmessung durchgeführt. Bei Regen sei es in diesem Abschnitt zu einem „erhöhten Unfallaufkommen“ gekommen, teilte das Polizeipräsidium Koblenz auf Anfrage mit.

Die Konsequenz: Das Verkehrszeichen „80 km/h bei Nässe“ wurde um ein Blinklicht mit Regensensor ergänzt, um die Aufmerksamkeit der Autofahrer zu erhöhen. 2017 sind zwei Blitzer in beide Fahrtrichtungen auf der Wiedtalbrücke bei Neustadt in Betrieb gegangen, um Raser zu stoppen. Erlaubt sind hier 100 Stundenkilometer, „Spitzenreiter“ mit mehr als 200 km/h sind laut Polizei keine Ausnahme.

Keine "Unfallhäufungsstelle"

Von einer „Unfallhäufungsstelle“ zwischen Bad Honnef/Linz und dem Kreuz Bonn/Siegburg sprechen die Kölner Beamten nicht. Ein Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Bauen und Verkehr vom Juni 2017 gibt dessen Definition vor: So müssen innerhalb eines Kalenderjahres sechs Unfälle des gleichen Typs auf 1000 Meter gemeldet werden. In Rheinland-Pfalz gilt die Marge mindestens fünf Unfälle gleichen Typs in einem Jahr oder drei mit Schwerverletzten in drei Jahren.

Unter dem Vorsitz der Bezirksregierung Köln und mit Beteiligung des Landesbetriebs Straßen NRW tagt jährlich die Unfallkommission, um Maßnahmen zu beschließen, wie etwa Geschwindigkeitsreduzierungen oder Überholverbote. Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten zumindest teilweise: 120 Stundenkilometer etwa in Richtung Köln bis etwa Höhe Logebach, dann wieder kurz vor dem Kreuz Bonn/Siegburg.

In Gegenrichtung gelten in der Baustelle derzeit 80 Stundenkilometer, auf etwa einem Kilometer Länge 120 km/h kurz vor der Ausfahrt Siebengebirge. Neben der Unfallursache überhöhte Geschwindigkeit weist Verkehrswacht-Sprecherin Herlan auf ein weiteres Problem hin: „Elefantenrennen“, bei denen die Lastwagen einander überholen und Autofahrer zum Abbremsen oder Ausweichen zwingen. „Lastwagenfahrer stehen enorm unter Zeitdruck und manche halten sich unvernünftigerweise nicht an die Sicherheitsregeln“, sagt sie. „Das ist ein schwer zu lösendes Problem.“

Unfallzahlen

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Köln hat die Statistik für den Abschnitt zwischen Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz: 2017 27 Unfälle (Kategorie 1-4) mit fünf Schwer- und 17 Leichtverletzten 2018 fünf Unfälle (Kategorie 1-4) mit fünf Schwer- und zwei Leichtverletzten erfasst.

Die Auswertung der Unfallzahlen zwischen den Anschlussstellen Bad Honnef/Linz und Neustadt/Wied der Koblenzer Polizei ergaben für 2017 24 Unfälle mit drei Schwer- und 21 Leichtverletzten 2018 acht Unfälle, bei denen ein Mensch schwer, sieben leicht verletzt wurden.