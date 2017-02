General-Anzeiger-Zeitungspate in Oberpleis

OBERPLEIS. Die Schüler der Oberpleiser Gesamtschule können jetzt täglich den General-Anzeiger lesen. Ermöglicht hat das das Ehepaar Raub aus Oberpleis mit einer Patenschaft.

Für die Eheleute Dagmar und Diethard Raub war es schon lange her, dass sie die Räume der Gesamtschule Oberpleis betreten haben. Ihre Töchter, die einst die Schule besucht haben, sind längst erwachsen. Diesmal kamen die Raubs nicht als Eltern, sondern als Zeitungspaten in die Gesamtschule.

Ein Jahr lang schenken sie den Schülern der Gesamtschule täglich den General-Anzeiger. „Wir lesen selbst viel und finden es wichtig, dass man eine Zeitung auch in der Hand hat, besonders heute, wo viele Jugendliche sich so intensiv mit ihrem Handy und dem Internet beschäftigen“, sagt Dagmar Raub. Schulleiter Godehard Mai freute sich über den Besuch und vor allem über die Tageszeitung: „Vorher war das ein Schulzentrum, nun sind wir eine Gesamtschule, die noch im Aufbau ist. Unser Ziel ist es, bald auch eine Schulbibliothek mit einer Medienecke bieten zu können.“ Der General-Anzeiger steht aber jetzt schon den Schülern in einem Leseraum zur Verfügung.

Zu der bereits vorhandenen Couch und den Sitzsäcken gab es nun vom GA noch einen Zeitungs-Sitzsack dazu. Informationen zur Zeitungspatenschaft gibt es unter www.ga-bonn.de/zeitungspate sowie unter klasse@ga-bonn.de.