Einsatz in Königswinter

Die Grundschule am Sonnenhügel in Oberpleis ist am Dienstagnachmittag geräumt worden, nachdem dort ein Gasgeruch wahrgenommen worden war. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 15.25 Uhr ein „leichter Gasgeruch“ bei Arbeiten in einem Gasanschlussraum der Schule bemerkt worden.

Die Schüler verließen daraufhin das Gebäude. Während die Räumlichkeiten gelüftet wurden, so die Polizei weiter, wurde der Anschluss vom Gasversorger geprüft. Dabei wurden keine Lecks entdeckt. Daraufhin durften die Schüler in das Gebäude zurück, verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.