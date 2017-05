Sponsorenlauf in Oberpleis

OBERPLEIS. Zum fünften Mal organisierte die Grundschule am Sonnenhügel in Oberpleis einen Sponsorenlauf. Der Erlös kommt dem Förderverein sowie der Hannah-Stiftung in Königswinter zugute.

Von Gabriela Quarg, 29.05.2017

Raus aus dem Klassenzimmer, rein in die Sportschuhe – am Freitag hieß es für die rund 300 Schüler der Katholischen Grundschule am Sonnenhügel in Oberpleis: „Wir laufen für uns und für andere.“ Zum fünften Mal startete der große Sponsorenlauf, dessen Erlös sowohl dem Förderverein der Schule zugute kommt als auch der Hannah-Stiftung in Königswinter. Während die Oberpleiser Schüler Runde um Runde auf dem Sportplatz drehten, liefen die Jungen und Mädchen der insgesamt vier Eudenbacher Klassen in ihrem Ort für den guten Zweck.

Hohe Motivation

„Frau Kremer, ich bin zehn Runden gelaufen“: Mit strahlenden Augen und verschwitztem Gesicht zeigte Drittklässlerin Julia Rektorin Ingrid Kremer ihren grünen Laufzettel. „Super, das sind vier Kilometer“, sagte die Schulleiterin, die ihre Schüler vom Rand aus kräftig anfeuerte. „Die Kinder sind total motiviert.“

Und das, obwohl bereits am Vormittag die Sonne vom Himmel brannte und so manchen Schweißtropfen zusätzlich fließen ließ. Für jede gelaufene Runde erhielten die Schüler ein Kreuzchen auf ihrem Laufzettel, das sie sich hinterher von ihren Sponsoren „versilbern“ lassen konnten. Zahlreiche Eltern, Omas, Opas, Freunde und Bekannte hatten sich im Vorfeld bereit erklärt, die kleinen Läufer für den guten Zweck großzügig mit klingender Münze zu unterstützen.

Kein Wunder, dass der Ehrgeiz bei den Schülern kaum mehr zu überbieten war. Selbst die Erstklässler legten sich mächtig ins Zeug: Elf Kreuze zählt zum Beispiel der siebenjährige Jonas nach einer halben Stunde auf seiner Karte. Ida aus der dritten Klasse hat eigens ihre älteren Geschwister als „Zugpferde“ eingespannt und schaffte sage und schreibe 14 Runden, Viertklässler Patrick passierte sogar 17 Mal die Ziellinie.

Ein Highlight für die Schüler

Ehrensache, dass auch die Lehrer mit von der Partie waren und ebenfalls ihre Bahnen auf dem Sportplatz zogen. Ursprünglich nur zum Anfeuern war der kleine Louis mit seinen Eltern auf den Sportplatz gekommen, doch dabei sollte es nicht bleiben. Gemeinsam mit seinem Kindergartenkumpel mit gleichem Vornamen rannte der fünfjährige Knirps kurzerhand Runde um Runde mit und übte so schon mal für den nächsten Sponsorenlauf in vier Jahren.

Der Zeitraum ist so gewählt, damit jedes Kind im Laufe seiner Grundschulzeit einmal an dem Lauf teilnimmt. „Es soll ja ein besonderes Highlight für die Schüler sein“, sagte Krämer. Schließlich findet auch das Zirkusprojekt, für das der Erlös des Laufs bestimmt ist, alle vier Jahre statt.

Nur allzu gerne spendet die Schule zudem einen Teil des Erlöses an die Hannah-Stiftung: „Die Stiftung unterstützt ja unser Präventionsprojekt ‚Mein Körper gehört mir‘. Durch die Spende können wir ihr auch mal etwas zurückgeben“, so die Rektorin. Ihr Dank ging an die vielen Eltern, die zu einem reibungslosen Ablauf des Sponsorenlaufs beitrugen, und an Konrektorin Alexandra Weber, „die die Veranstaltung hervorragend geplant hat“.