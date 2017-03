Schuldiskussion in Königswinter

Oberpleis. Der Stadtrat Königswinter spricht sich mit einer Stimme Mehrheit für die Fünfzügigkeit der Gesamtschule aus. Ab nächstem Jahr sollen bei der Aufnahme Kinder aus Königswinter privilegiert behandelt werden.

SPD und Königswinterer Wählerinitiative sind am Montagabend im Stadtrat mit ihrem Antrag auf eine Sechszügigkeit der Oberpleiser Gesamtschule im Schuljahr 2017/2018 gescheitert. Die Koalition (CDU, FDP, Grüne) setzte sich außerdem gegen die Stimmen der Opposition mit einem Antrag durch, in dem die Erwartung formuliert ist, dass die vier bisher nicht berücksichtigten Königswinterer Schüler und Schülerinnen noch für das nächste Schuljahr in die Gesamtschule aufgenommen werden. Hierzu wird - falls notwendig - die maximale Klassenstärke auf 28 Schüler festgelegt werden.

Bereits im Schulausschuss hatte eine Stimme bei der Abstimmung über die Fünf- oder Sechszügigkeit der Gesamtschule im kommenden Schuljahr zugunsten der Koalition den Ausschlag gegeben. Dieses Mal stimmten bei dem geheimen Votum, das die SPD beantragt hatte, 25 Ratsmitglieder für den Antrag von Sozialdemokraten und Köwis, 26 dagegen. Mitstimmen durfte auch das Ratsmitglied Michael Köppinger (CDU), dessen Kind zu den vier abgelehnten Kindern gehört. Eine Befangenheit, wie sie Björn Seelbach (SPD) in seinem Fall unterstellte, lag nach Auskunft von Bürgermeister Peter Wirtz bei Köppinger nicht vor, da dieser mit seiner Stimme keinen unmittelbaren Einfluss auf die Aufnahme seines Kindes ausübt. Das könne schließlich nur der Schulleiter, so Wirtz.

In dieser Hinsicht hat Schulleiter Godehard Mai seit Montagabend aber nicht mehr völlig freie Hand. Von ihm wird nun erwartet, dass er die vier Königswinterer Kinder noch aufnimmt. Bisher hatten alle Fraktionen darauf Rücksicht genommen, dass Klassen mit Förderschülern auf 27 Kinder reduziert werden, was Mai aus pädagogischen Gründen für unverzichtbar hält.

Darüber hinaus soll Königswinter, so ein weiterer Antrag der Koalition, der beschlossen wurde, ab dem Schuljahr 2018/2019 bevorzugt Kinder aus der eigenen Stadt aufnehmen. Mit der Vorbereitung eines entsprechenden Privilegierungsbeschlusses nach dem Schulgesetz wurde der Schulausschuss beauftragt.