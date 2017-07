Veranstaltungsreihe "Königssommer" in Königswinter

Genussmeile in Königswinter: Das Streetfood-Festival lockte am Wochenende viele Gäste an.

Königswinter. Für das Streetfood-Festival verwandelten die Händler den Marktplatz am Wochenende aus Anlass der Veranstaltungsreihe "Königssommer" in ein Open-Air-Restaurant.

Von Roswitha Oschmann, 31.07.2017

„Kommen Sie, probieren Sie französischen Nougat“, lockte ein Händler. Zwölf Sorten gab es in Tortenform, mit Apfel-Kiwi-Geschmack, Ingwer oder Karamell, Walnuss oder auch mit Pistazien, was diese Form direkt zum Royal-Nougat beförderte. Die süße Verführung war beim Streetfood-Festival auf dem Marktplatz zu haben und kam aus Montélimar, der Hauptstadt des Nougats im Tal der Rhône. Dafür werden provenzalischer Honig und Mandeln aus der Region verarbeitet.

Aber auch der pure Honig, für den französische Bienen Lavendelblüte oder Thymian, Rosmarin oder Akazie gesammelt hatten, lockte auf der „französischen Meile“ des Festivals in den Gläsern. Nicht zu vergessen Käse aus dem elsässischen Ort Riquewihr. Den Passanten wurden kleine Probierhäppchen auf Holzbrettern dargereicht. Typisch französisch: das Baguette. Aber auch übermeterlange Graubrote machten allein optisch eine Menge her. Salami – ob aus dem Fleisch vom Esel oder Wildschwein, ob mit den Zutaten Haselnuss, Feige, Knoblauch oder Camembert – war der passende Belag dafür.

Turmhohe Burger und das "Bürgermeisterstück"

Während diese Spezialitäten, die an Urlaub in Frankreich erinnerten, eher zum Mitnehmen für zu Hause gedacht waren, gab es zahlreiche Stationen, an denen Leckereien für den „Hunger sofort“ zu erstehen waren. Tische und Bänke waren auf dem Marktplatz aufgebaut, damit die Besucher auch ohne Ess-Stress und unfallfrei ihre Portionen verdrücken konnten – etwa die „turmhohen“ Burger. Die Brüder Marc und Dennis Schmidt waren extra aus Eitorf gekommen, nur um beim „Lieblingsburger“ ihren Lieblingsburger zu vernaschen. „Wir hatten auf Facebook gesehen, dass der 'Lieblingsburger' hier am Start ist“, meinten sie. „Wir nehmen den BBQ“, hatten die beiden Jugendlichen ihre Burger-Wahl auch schon getroffen, noch während sie in der „Wurstschlange“ vor dem Food-Truck des jungen Königswinterer Unternehmens „Lieblingsburger“ von André Kirfel und Edgar Schulz erwartungsvoll anstanden.

Ob Peter Wirtz bei Grillmeister Friedhelm Kluge vor seinem Amtssitz Station gemacht hat? Jedenfalls gab es bei dieser Veranstaltung des „Königssommers in Königswinter“ auch die passende Speise für ein Stadtoberhaupt: das Bürgermeisterstück, ein besonders feines, muskulöses Fleischstück von der Oberschale des Rindes. Kluge: „In Amerika wird es aufgrund seiner haifischähnlichen Form Tri-Tip genannt.“ Der Name Bürgermeister- oder auch Pfaffenstück erinnert daran, dass diese Kostbarkeit einst den Honoratioren vorbehalten blieb.

Prager Schinken und Spanferkel

Liebhaber von Prager Schinken oder Spanferkel wurden bei „treSOR“ aus Linz fündig. Mit seinem original amerikanischen Airstream-Trade-Wind-Wohnwagen kreuzten auch diesmal Ralf Langhammer und sein Team auf. Aus dem silbernen Glanzstück gab es zum Beispiel Langhammers Pulled Pork aus dem US-Smoker, Beef im knusprigen Brot mit Limetten-Aioli oder Fleischeslust. „Letztes Jahr war besser. Aber bei diesem Geschäft gibt es keine Kontinuität“, meinte der Aschaffenburger.

Und: Hat nun der dümmste Bauer die dicksten Kartoffeln? Diese Frage bleibt ungeklärt. Aber: Die Köstlichkeiten, die Stephan Wilke-Böer von „Erdapfel Bonn“ aus den Riesenkartoffeln von heimischen Bauern macht, sind genial. Gebackene Kartoffeln erhalten bei ihm ein köstliches Innenleben. Renner war die Kartoffel „Mia“ mit Brokkoli und Hähnchenbrust im Kartoffelbauch. Und ja, Himmel & Ääd fehlte, typisch rheinisch, nicht.

Bratwurst in Brötchen eingeklemmt, einen Klacks Senf darauf? Das ist offensichtlich die Form für Wurstnostalgiker. Bratwurst im Design-Becher servierte stattdessen die Mannschaft vom Butchers Spice-Truck. Baumstriezel für die süße Fraktion oder ein Lady-Killer von der Cocktailbar. Der Marktplatz von Königswinter wurde beim Königssommer zur „Fressmeile“ des Siebengebirges.