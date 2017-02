Karnevalistischer Frühschoppen in Königswinter

Für die Kostümierung erhalten die entzückenden Karnevalistinnen in jedem Fall schon einmal volle Punktzahl.

31.01.2017 KÖNIGSWINTER. Der Frühschoppen des Festausschusses Altstadtkarneval stand ganz im Zeichen der Jubiläen. Schmucke Tanzgarden traten in der Aula der CJD-Schule auf.

Einmal im Jahr haben die Königswinterer Jecken die Gelegenheit, sämtliche Tollitäten aus dem gesamten Siebengebirgsraum auf einen Schlag zu erleben: beim karnevalistischen Frühschoppen des Festausschusses Altstadtkarneval. Dies wollten sich auch in diesem Jahr viele Fastelovendsfründe nicht entgehen lassen, zumal es bei der kunterbunten Veranstaltung am Sonntag in der Aula der CJD-Schule nicht nur gekrönte Häupter, sondern auch schmucke Tanzgarden zu sehen gab – und das alles für umsonst, sprich bei freiem Eintritt.

Pünktlich ab 11.11 Uhr gaben sich Prinzenpaare und Dreigestirne nebst Gefolge im Gürzenich zu Königswinter die Klinke in die Hand. „Wir haben in dieser Session so einiges zu feiern“, verriet Festausschuss-Präsident Hansi Hirzmann. Zum einen das runde Jubiläum des Festausschusses Altstadtkarneval, den es seit nunmehr 40 Jahren gibt.

Jecker „8 x 11. Geburtstag“ der Fidelen Freunde Postalia

Das wiederum ist allerdings noch nicht einmal die Hälfte von dem, was die Fidelen Freunde Postalia bereits auf dem Buckel haben: Die nämlich feiern in diesem Jahr ihren jecken „8 x 11. Geburtstag“. Das schönste Geschenk hat sich die Gesellschaft bereits selber gemacht: Mit Prinz Michael I. und Prinzessin Anke II. kommt das diesjährige Altstadtprinzenpaar aus den Reihen der KG.

Und die beiden freuten sich besonders, dass bereits zu Beginn des Frühschoppens gute Stimmung und Trubel in der Aula herrschten – denn „was wäre das schönste Prinzenpaar ohne die vielen bunt kostümierten Jecken und die stolzen Uniformierten“. Mitgebracht hatten die Fidelen Freunde aber nicht nur die Altstadttollitäten, sondern auch den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter und ihre drei Tanzgarden.

Die präsentierten sich zum Jubiläum nicht nur im schicken neuen Outfit, sondern auch mit neuen Choreographien zu neuer Musik. Einziger Geburtstagswunsch, der nun noch offen ist, ist „am Karnevalssonntag zehn Grad, blauer Himmel und Kamellewetter – sonst nichts“, so Vorsitzender Arno Wichelhoven. Nach dem Auftakt in Blau-Gold konnten Hirzmann, sein „Vize“ Rüdiger Theuerkauf sowie Ex-Altstadtprinzessin Larissa noch weitere neun Karnevalsgesellschaften begrüßen: die Große Königswinterer Karnevalsgesellschaft mitsamt dem Damen-Dreigestirn aus Heisterbacherrott, die Narrenzunft Oberpleis, die KG Vinxel, die Karnevalisten aus Niederdollendorf, die KG „Mir komme met“ Bockeroth, die Ittenbacher Ölbergpiraten, die Strücher KG aus Thomasberg und die KG „Spitz pass op“ Eudenbach. Ebenfalls mit von der Partie war die KG „Klääv Botz“ aus Aegidienberg, die zu den treuen Stammgästen des Frühschoppens zählt. (Gabriela Quarg)