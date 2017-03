Oberdollendorf. In Oberdollendorf soll der Schulweg an der Straße „An der Luhs“ sicherer werden. Künftig soll dort das Tempo reduziert und eine Bake errichtet werden.

Eine besonders gefährliche Stelle auf dem Schulweg in Oberdollendorf soll entschärft werden: An der Einmündung der „Teufelstreppe“ auf die Straße „An der Luhs“ sollen künftig Tempo 10, Hinweisschilder, doppelseitige Baken und ein Hochbord zur Fahrbahneinengung für mehr Sicherheit für die Grundschüler sorgen.

Der Technische Dezernent Theo Krämer stellte bei einem Ortstermin aber auch fest: „Kein einziges Kind hat geschaut, bevor es auf die Straße gerannt ist.“ Die Schulpflegschaft der Gemeinschaftsgrundschule hatte sich in einem Bürgerantrag an die Politik gewandt und sehr eindringlich das Problem geschildert: „Die Schulpflegschaft erhält regelmäßig Hinweise auf Gefahrenstellen. Eine besonders exponierte Stelle ist nach Überzeugung der Pflegschaft der Bereich an der so genannten Teufelstreppe.“

Die Verwaltung machte sich selbst ein Bild von der Situation und kam zu dem gleichen Schluss. „Es ist tatsächlich so, dass der Autofahrer, der aus Richtung Auf dem Schnitzenbusch – also talabwärts – fährt, aufgrund des Bewuchses und der Bebauung des direkt an die Treppe angrenzenden Grundstücks einen auf der Treppe gehenden Grundschüler nicht sehen kann.“

Der Schüler könne erst wahrgenommen werden, wenn er auf der Fahrbahn stehe. „Nach Ansicht der Verwaltung wird die Sicherheit erhöht, wenn der Bereich im Rahmen des Möglichen – die Durchfahrbreite von 3,05 Metern muss gewährleistet sein – eingeengt wird. Nach der Messung der jetzigen Durchfahrbereite ist der Einbau einer maximal 40 Zentimeter breiten Einengung möglich, die zusätzlich mit einer Bake versehen werden müsste.“

Zumindest könne man so einen ersten Schritt machen. Zudem sei eine Temporeduzierung auf 10 Stundenkilometer sinnvoll sowie entsprechende Hinweisschilder auf die Verengung. All dem konnten die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses bei der jüngsten Sitzung zustimmen, sie hatten aber auch den Appell von Krämer gehört. „Es wäre hilfreich“, so der Dezernent, wenn die Politik mit der Schule in Kontakt trete, um auf das wenig verkehrsgerechte Verhalten der Kinder aufmerksam zu machen.

„Das ist mir wirklich ein Anliegen“, betonte Krämer. „Kein Kind hat seinen Blick nach links gerichtet.“ Und so nahm die Politik auch diesen Vorschlag in den Beschlussentwurf auf. Denn Verkehrserziehung fängt bekanntlich im Elternhaus an.