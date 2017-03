Bild des Tages im Siebengebirge

Bad Honnef. Der Begriff Maulkorb lässt zunächst an anderes denken. An bissige Hunde mit Draht vor den gefletschten Zähnen, zum Beispiel, die alles anknurren, was sich um sie herum bewegt. Und Träger wie Halter in der Regel kein großes Vergnügen bereiten. Das dürfte in dem vorliegenden Fall jedoch anders sein.

Dieser speziellen Moment, den unser Fotograf Frank Homann am Dienstag in Bad Honnef an der Giradetallee vor die Linse bekam, dokumentiert eine andere Maulkorb-Bedeutung: Denn der treue Hund trägt einen Korb im Maul und schleppt dabei auch noch gleich seine eigene Leine.

Eigentlich ein sehr praktisches Arrangement, auch wenn der Korbgriff schon eines besonderen Schutzes bedarf, damit er den besonderen Haltegewohnheiten gewachsen ist.