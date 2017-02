Königswinter-Thomasberg

Königswinter. Ausströmendes Erdgas hat am Montagvormittag für einen Feuerwehreinsatz an der Siebengebirgsstraße in Thomasberg gesorgt. Wie Feuerwehrpressesprecher Lutz Schumacher auf Anfrage berichtete, war es dazu bei Erdarbeiten vor einem Wohnhaus gekommen.

Von Jens Kleinert, 20.02.2017

Handwerker hatten die Versorgungsleitung des Gebäudes beschädigt. 30 Wehrleute, Polizei und Techniker des Gasanbieters rückten daraufhin gegen 10.50 Uhr aus. Letztere bannten die Gefahr, indem sie die Leitung mit einer Kunststoffblase dicht machten.

Die Feuerwehr führte Messungen durch und räumte zudem drei angrenzende Wohnhäuser. Bis der Einsatz gegen 12 Uhr beendet war, kam es auf der Siebengebirgsstraße zu Verkehrsproblemen.