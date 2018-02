Da ein Übergreifen auf weitere Parzellen drohte, forderte sie Verstärkung von den Feuerwehren aus Nieder- und Oberdollendorf an.

Am Dienstagnachmittag hielt der Brand einer Gartenhütte in Königswinter die Feuerwehr in Atem.

Königswinter. Am Dienstagnachmittag hielt der Brand einer Gartenhütte in Königswinter die Feuerwehr in Atem. Das Feuer drohte auf weitere Nachbarhütten überzugreifen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.02.2018

Laut der Feuerwehr brannte am Dienstagnachmittag um 13.22 Uhr eine Gartenhütte im Oberweingartenweg am Fuße des Drachenfels in Königswinter. Als die Freiwillige Feuerwehr bei der 20 Quadratmeter großen Hütte eintraf, stand diese bereits im Vollbrand.

Da ein Übergreifen auf weitere Parzellen drohte, forderte sie Verstärkung von den Feuerwehren aus Nieder- und Oberdollendorf an. Die Löscharbeiten wurden laut Feuerwehr durch den verwilderten Zustand des Gartengrundstücks zusätzlich erschwert.

Im Einsatz befanden sich die Einheiten Altstadt, Niederdollendorf, Oberdollendorf sowie der Einsatzführungsdienst unter Leitung von Hauptbrandmeister Wolfgang Schumacher.