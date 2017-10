Gerichtsprozess in Bonn

Seine Kindheit verbrachte Markus Maria Profitlich in Aegidienberg, als Erwachsener kehrte er nach Königswinter zurück. FOTO: FRANK HOMANN

Königswinter. Comedian Markus Maria Profitlich ist sauer: beim Kauf des neuen Eigenheims in Thomasberg soll der Verkäufer ihm den Fluglärm verschwiegen haben. Der Komiker fand das gar nicht lustig und zog vor Gericht.

Von Marcel Hönighausen, 24.10.2017

Unterschiedlicher hätten die Standpunkte wohl nicht sein können: Nicht nur stritt der Komiker Markus Maria Profitlich vor dem Bonner Landgericht um die Frage, ob beim Hauskauf eventueller Fluglärm verschwiegen wurde, sondern auch darum, wer wen zuerst geduzt hat. Das Ergebnis nun ist ein Vergleich: Die Verkäufer des Einfamilienhauses in Thomasberg müssen dem 57-jährigen Komiker insgesamt 3000 Euro zahlen.

Profitlich hatte für die Installation einer Schallisolierung (und einer Klimaanlage für den Sommer) im Schlafzimmer, in dem man aufgrund der Lautstärke nicht bei offenem Fenster schlafen könne, ursprünglich eine Summe in Höhe von 7148,38 Euro gefordert. Die Frage nach dem ersten „Du“ konnte indes vor Gericht aber nicht abschließend geklärt werden.

Die Frage nach dem ersten "Du"

Am 27. Mai 2015 war der Kaufvertrag zwischen den beiden Parteien unterschrieben worden. Zuvor hatte ein Ehepaar in dem Haus gewohnt, das nach eigenen Angaben keine Probleme mit der Lautstärke von Flugzeugen hatte. Profitlich und seine Frau bewohnten vor dem Umzug ein Haus in Lindlar, abgeschieden im Grünen.

Ins Siebengebirge wollten sie, weil das alte Domizil zu sehr durch Fluglärm beeinträchtigt gewesen sei – man habe sich damals nicht genug darüber informiert, so der Komiker vor Gericht. Deshalb hätten sie beim neuerlichen Hauskauf auch direkt betont: Beide seien Künstler und hätten oft noch spät Termine, daher seien sie besonders auf guten – und somit ungestörten – Schlaf angewiesen. Fluglärm sei deshalb ein K.O.-Kriterium, so sollen sie es in den Verhandlungen deutlich gemacht haben. Zum Kauf des Hauses – das einen Wert von 499.999 Euro hat – sollen die vormaligen Eigentümer das Künstlerpaar dann sehr gedrängt haben. Nicht nur hätten sie ihnen unvermittelt das „Du“ angeboten, „um Vertrauen zu erwecken“, sondern auch angemahnt, sich schnell zu entscheiden, argumentierten die Kläger.

Die Beklagten bestreiten die Vorwürfe

Die Beklagten bestritten die Vorwürfe vor Gericht. Weder hätten sie das Ehepaar zuerst geduzt, noch den Komiker und seine Frau gedrängt. Die beiden hätten das Haus bereits sechs Tage nach der ersten – und einzigen – Besichtigung, die nur rund 30 Minuten gedauert habe, erworben. Das Thema Fluglärm sei dabei nie zur Sprache gekommen.

Profitlich berief sich in seiner Klage auf Messungen einer von ihm beauftragte Lärmschutzfirma, die Werte beim Vorbeiflug von 50 bis 58 Dezibel und in der Spitze bis zu 70 Dezibel gemessen hätten. Zum Vergleich: 50 Dezibel haben normale Kühlschrankgeräusche, ein laufender Wasserhahn hat rund 70 Dezibel. Das Gutachten, so das beklagte Ehepaar vor Gericht, sei allerdings gänzlich unwissenschaftlich.

Porträt über den Komiker im General-Anzeiger

Und: Profitlich, so die Argumentationskette der Beklagten, sei ein Kind des Siebengebirges. Das belegten dessen eigene Aussagen in einem Porträt über den Komiker im General-Anzeiger in der Ausgabe für das Siebengebirge nach dessen Umzug. Daher kenne er die Gegebenheiten dort. Er hätte gewusst, dass die Region nicht ganz frei von Fluglärm ist.

Vor dem Urteilsspruch betonte der 57-Jährige noch einmal, gerade wieder eine unruhige Nacht hinter sich gehabt zu haben: Insgesamt fünf Flugzeuge habe er gezählt, die zwar nicht direkt über das Haus, aber quer daneben den Flughafen Köln/Bonn anflogen. Ob das Künstlerpaar künftig mit Schallisolierung schläft oder das Haus weiterverkauft, war zum Ende des Prozesses nicht bekannt.