Aktion in der Adventszeit

Königswinter/Bad Honnef. Zeit ist ein wertvolles gut. Die Siebengebirgsredaktion will auch in diesem Jahr wieder ihre Zeit an soziale Einrichtungen verschenken. Wer Interesse an einer helfenden Hand kann, kann sich in der Redaktion melden.

Von Katharina Weber, 30.11.2017

Besinnlich soll sie eigentlich sein, die Adventszeit. Doch für viele Menschen bedeutet sie vor allem Stress. Zwischen Plätzchenbacken, Geschenke kaufen und Die-Weihnachtsdekoration-vom-Dachboden-holen, bleibt kaum Zeit für die Besinnung. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum mittlerweile immaterielle Geschenke eine echte Alternative zum fünften Fläschchen Parfüm oder dem nächsten nie gelesenen Buch sind. Als besonders wertvoll, so zeigen Umfragen, bemessen die Menschen dabei vor allem ein Geschenk: Zeit.

Denn Zeit ist in der heutigen Leistungsgesellschaft für viele ein kostbares, wenn nicht gar das kostbarste Gut. Die GA-Redakteure aus dem Siebengebirge wollen auch in diesem Jahr wieder etwas von ihrer „Zeit“ verschenken, soziale Einrichtungen im Siebengebirge besuchen und nicht nur über sie berichten, sondern auch selbst mit anpacken. Über Vorschläge, wohin es dieses Jahr gehen soll, freut sich die Redaktion. Sie kennen Kindertagesstätten, Altenheime oder ehrenamtliche Projekte, die Unterstützung und Aufmerksamkeit verdienen? Sie sind selbst an einem Projekt beteiligt und könnten noch eine helfende Hand brauchen? Dann schicken Sie uns doch eine E-Mail an die Adresse siebengebirge@ga-bonn.de oder eine Nachricht über unsere Facebook-Seite (@ga7gebirge).

Gute Erfahrungen im vergangenen Jahr

Die Erfahrungen im letzten Jahr haben auch die Redaktion geprägt – und vor allem den Respekt vor der Arbeit der Ehrenamtlichen in den Einrichtungen noch einmal enorm gesteigert. Zudem erlebten wir so manche Überraschung. GA-Mitarbeiter Alexander Hertel packte auf der Weihnachtsfeier im Seniorenheim Sankt Konstantia Haus in Oberpleis mit an. Glühwein und Punsch ausschenken – kein Problem. Aber ein Gedicht vortragen und gemeinsam singen? Das fordert schon ein bisschen mehr – und sorgte für strahlende Gesichter bei den rund 70 Bewohnern.

Redakteurin Katrin Janßen faltete einen Nachmittag lang mit den Kindern und Erzieherinnen an der Offenen Ganztagsschule der Johann-Lemmerz-Schule Weihnachtsbaumschmuck – und war beeindruckt von der Ruhe und Gelassenheit, mit der die OGS-Mitarbeiter im größten Gewusel die Nerven behielten. Redakteurin Sabrina Bauer backte Plätzchen mit (werdenden) Müttern und Kindern im Haus Heisterbach. „Heisterbacher Knöpfchen“ – Plätzchen aus Mürbeteig – und andere Leckerbissen wurden anschließend zugunsten der Einrichtung verkauft.

Arbeiten in der OGS oder bei der Tafel

Und Redakteurin Claudia Sülzen sortierte Kartoffeln, Äpfel, Joghurt & Co mit den Ehrenamtlichen der Tafel in Bad Honnef und verteilte sie an die Bedürftigen der Stadt. Kein Termin wie jeder andere sei das gewesen, berichtete sie anschließend und rieb sich vom Kistenschleppen den schmerzenden Rücken. Aber Freude habe es gemacht. Und daher ist kein Wunder, dass sie jetzt sagt: „Ich bin wirklich sehr gespannt, wo unsere Leser uns dieses Jahr hinschicken.“