Ausschuss gibt grünes Licht

Auf dem Fußballgolfplatz in Vinxel könnte bald schon wieder gespielt werden.

Vinxel. Gute Nachrichten aus Vinxel: Der Ausschuss hat grünes Licht für die Fußballgolfanlage und das Maislabyrinth gegeben. Nun muss noch der Stadtrat zustimmen.

Der Betrieb der Fußballgolfanlage und des Maislabyrinths am Gut Heiderhof in Vinxel ist wieder ein Stück nähergerückt. Der Planungs- und Umweltausschuss hat der Änderung des Flächennutzungsplans und dem Bebauungsplan „Am Gut Heiderhof“ zugestimmt. Wenn der Stadtrat am 4. Juli nun auch noch den Satzungsbeschluss fasst, liegen alle Voraussetzungen für die bauordnungsrechtliche Genehmigung durch die Stadt vor.

Politiker begrüßen den Start

Allerdings muss die Verwaltung den Bauantrag der Eigentümerin noch genehmigen, der ihr bisher noch nicht vorliegt. „Er wird am Freitag oder spätestens Anfang der kommenden Woche eingereicht“, sagte Hella Töllner am Donnerstag dem GA. Der Bauantrag habe sich wegen der Abstimmung mit dem Kreis verzögert. Bis wann die Baugenehmigung der Stadt vorliegt und ob die Anlage bereits nach der Ratssitzung am 4. Juli eröffnet werden kann, ist noch offen.

Die Kommunalpolitiker begrüßten jedenfalls ausdrücklich, dass es bald losgeht. CDU-Fraktionschef Josef Griese lobte die schnelle Arbeit der Verwaltung. Voraussetzung sei allerdings gewesen, dass die Politik die Prioritätenliste zugunsten des Projekts geändert habe.