Rettungseinsatz der Feuerwehr

Königswinter. Eine Frau wurde am Dienstagvormittag auf einem Feldweg bei Königswinter-Sandscheid unter ihrem eigenen Auto eingeklemmt. Die 82-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.11.2018

Die Feuerwehr hat am Dienstagvormittag in Königswinter-Sandscheid eine Frau befreit, die unter ihrem eigenen Auto eingeklemmt war. Gegen 10.45 Uhr wurden die Wehrleute an einen von der Straße An der Dohlenhecke abgehenden Feldweg alarmiert, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Dort lag die Frau unter einem Geländewagen.

Die 82-Jährige konnte sich demnach nicht selbst aus der Lage befreien, da sie mit einem Fuß unter einem Reifen eingeklemmt war. Nach derzeitigem Stand hatte sie vergessen, bei ihrem Fahrzeug die Handbremse zu betätigen. Als der Geländewagen ins Rollen geriet, versuchte die Frau ihn noch anzuhalten. Daraufhin geriet sie unter das Fahrzeug und der Wagen überrollte ihr linkes Bein.

Eine Zeugin, die durch lautes Schreien auf die Frau aufmerksam wurde, verständigte den Notruf. Die Wehrleute sicherten das Fahrzeug, damit es sich nicht bewegte, und befreiten die Frau "schnell ohne technische Hilfsmittel" aus ihrer Lage, so Feuerwehrsprecher Lutz Schumacher. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber zum Unfallort geflogen und versorgte die Frau vor Ort. Sie wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Feuerwehr waren die Einheiten Eudenbach, Uthweiler und Ittenbach im Einsatz.