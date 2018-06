Schiffsunglück

KÖNIGSWINTER. Am Freitagmorgen ist auf dem Rhein südlich von Königswinter ein Frachtschiff mit einem Tanker kollidiert. Der Frachter ist auf Grund gelaufen und wird aktuell gesichert. Nachfolgende Schiffe werden zur Zeit langsam an der Unglücksstelle vorbeigelotst.

Von Dierk Himstedt, 29.06.2018

Auf dem Rhein südlich von Königswinter ist am Freitagmorgen ein Frachtschiff mit einem Tankschiff zusammengestoßen. Nach ersten Meldungen vor Ort hat der Frachter mit dem Namen "Enyo" ein Leck im vorderen Schiffbereich und ist auf Grund gelaufen. Er kann aus eigener Kraft nicht mehr bewegt werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Bonn und der Wasserschutzpolizei sind vor Ort. Sie untersuchen aktuell den havarierten Frachter nach weiteren Lecks. Zudem sichern sie das Schiff, um zu verhindern, dass die Fahrwasserrinne für die nachfolgenden Rheinschiffe blockiert wird.

Das einige Hundert Meter rheinabwärts liegende Tankschiff mit dem Name "Manouk" hat nach ersten Untersuchungen der Einsatzkräfte das Lösungsmittel Xylol geladen. Nach Aussagen der Feuerwehr läuft aktuell nichts von der leicht entzündbaren Ladung in den Rhein. Entgegen der ersten Meldungen ist jedoch auch das Tankschiff leicht leck geschlagen, so dass nach ersten Schätzungen rund 30 Kubikmeter Wasser in ein Zwischendeck des Tankers eingedrungen sind. Die Gefahr, dass auch der Tanker auf Grund läuft, besteht laut Aussagen der Feuerwehr aber aktuell nicht.

Zwei Menschen, die sich auf dem Tankschiff befanden, wurden leicht verletzt und von Rettungshelfern der Feuerwehr versorgt.

Wie es zu dem Unglück kam, ist aktuell noch unklar. Die nachfolgenden Schiffe werden von der Wasserschutzpolizei zur Zeit an der Unfallstelle in langsamem Tempo vorbeigelotst.

Weitere Berichterstattung folgt.