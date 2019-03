Foto- und Malwettbewerb „Stadt – Land – Fluss“

Von hnn, 10.03.2019

Zum Thema „Stadt – Land – Fluss“ veranstalten der LVR und die Biologische Station einen Foto- und Malwettbewerb. Foto-, Kunst- und Naturbegeisterte sind eingeladen, ihre Gemälde in den Kategorien „Das Siebengebirge mit Kinderaugen“ (bis 14 Jahre) und „Das malerische Siebengebirge“ (ab 15 Jahren) sowie Fotografien zu den Themen „Natur und Landschaft“ und „Menschen und Kultur“ im Siebengebirge einzureichen. Einsendeschluss ist der 15. Juni.

Die fünf besten Einsendungen in jeder Kategorie werden am 1. September in Oberpleis prämiert. Die Fotografien können per E-Mail an fotowettbewerb-slf2019@biostation-rhein-sieg.de geschickt werden, die Gemälde sollten per Post eingesendet oder bei der Biologischen Station in Eitorf, Robert-Rösgen-Platz 1, abgegeben werden. Infos unter http://stadtlandfluss-siebengebirge.de.