Verrauchte Wohnung

Niederdollendorf. Am Freitagabend kam es in einer Wohnung in Niederdollendorf zu einer starken Rauchentwicklung. Die Bewohnerin hatte zuvor den Kamin mit Holz befeuert. 40 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.12.2017

Gegen 22 Uhr kam es am Freitagabend zu einem Feuerwehreinsatz in Niederdollendorf. In einer Wohnung in der Falkenbergstraße hatte eine Bewohnerin den Kamin mit Holz befeuern wollen, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Rund 40 Einsatzkräfte waren vor Ort, um mithilfe eines Drucklüfters die Wohnung rauchfrei wieder zu stellen.

Die Bewohner blieben unverletzt, gegen 22.30 Uhr wurde der Einsatz beendet.