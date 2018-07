Feuer im Siebengebirge

Katrin Janßen. Die Feuerwehr ist am Montagabend zu einem Waldbrand nach Ittenbach im Siebengebirge ausgerückt. Erst am Freitag hatte es im Wald bei Königswinter-Hüscheid gebrannt.

In einem Waldstück in Ittenbach in der Nähe des Oelbergringweg hat es am frühen Montagabend gebrannt. Laut Feuerwehr stand eine Fläche von 50 bis 60 Quadratmetern in Flammen. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten Mountainbiker den Brand entdeckt und sofort gemeldet. "Daher konnten wir sehr schnell am Einsatzort sein", so Marc Neunkirchen, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter. Man habe den Brand dann unter Kontrolle gebracht, zunächst aber noch wasserführende Fahrzeuge nachbeordert. Um sicher zu gehen, dass das Feuer tatsächlich komplett aus ist und sich keine weiteren Glutnester in dem trockenen Boden befinden, griffen die Feuerwehrmänner zu Spezial-Werkzeug. Damit wird die Bodenschicht aufgenommen sowie gegebenenfalls Glutnester abgelöscht werden. "Aber es sieht so aus, als hätten wir auch diesmal wieder Glück gehabt", so Neunkirchen.



Am Freitagabend war die Wehr zu einem Flächenbrand in einem Waldgebiet bei Königswinter-Hüscheid ausgerückt. Auch dort hatte Gehölz auf einer Fläche von circa 50 Quadratmetern gebrannt. Aufgrund der extremen Trockenheit bestehe höchste Waldbrandgefahr, so auch im Rhein-Sieg-Kreis. Offenes Feuer und der Genuss von Tabakwaren hätten im Wald nichts zu suchen, ebenso wenig Lagerfeuerromantik; auch Kinder sollten auf die Gefahren aufmerksam gemacht werden, so Peter Kern, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes. Flaschen oder andere Gegenstände könnten zudem Eigenschaften eines Brennglases entwickeln. Sollte es dennoch brennen, sei der Notruf 112 zu wählen.