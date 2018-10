Königswinter. Am Montagabend ist in einer Garage in der Königswinterer Altstadt ein Feuer ausgebrochen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.10.2018

Nach ersten Informationen ist das Feuer gegen 20.40 Uhr in einer Garage im Bereich der Winzerstraße ausgebrochen. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, brannte das Dach der Garage bei Eintreffen der Löschkräfte „in voller Ausdehnung“. Gasflaschen, die in der Garage deponiert waren, wurden als Vorsichtsmaßnahme in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehr hatte den Brand nach eigenen Angeben schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache sei noch unklar. Vor einigen Wochen hatte es an ähnlicher Stelle einen Heckenbrand gegeben. Ob ein Zusammenhang besteht, ist ebenfalls unklar. Die Bahnhofstraße wurde im Bereich zwischen Winzerstraße und Wilhelmstraße für den Feuerwehreinsatz gesperrt.

