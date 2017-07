Einsatz in Königswinter-Oberpleis

Königswinter. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in der Nacht auf Sonntag zum Schulzentrum in Königswinter-Oberpleis ausgerückt. Dort war ein Feuer von einem Müllcontainer auf ein Gebäude übergetreten, in dem sich unter anderem die Aula befindet.

Von Jens Kleinert, 02.07.2017

Gegen 1.20 Uhr wurden die ersten Einsatzkräfte von der Rettungsleitstelle alarmiert. Nach der ersten Meldung eines Anrufers sollte ein Müllcontainer vor dem Gebäude in Flammen stehen, das laut Feuerwehrsprecher Sascha Brengmann die Aula des Schulzentrums, einen Ballettraum der städtischen Musikschule sowie einen Fahrradkeller beherbergt.

Da die Flammen schnell wuchsen, forderten die ersten Einsatzkräfte am Ort Verstärkung an — die Rettungsleitstelle erhöhte die Alarmstufe vom anfänglichen Brand 1 zunächst auf Brand 2, ehe gegen 1.30 Uhr schließlich Brand 3 ausgerufen wurde. "Der Container war schnell nur noch ein großer Klumpen", sagte Brengmann am Einsatzort. Der Kunststoff sei in Folge der großen Hitze zusammengeschmolzen. Außerdem traten die Flammen zwischenzeitlich auf die Fassade des Schulgebäudes über.

Um den Brand zu löschen, ging die Feuerwehr mit mehreren Schläuchen vor. Außerdem öffneten die Einsatzkräfte laut Brengmann die Verkleidung der Fassade, hinter der Dämmwolle Feuer gefangen hatte. Bis etwa um vier Uhr waren sie mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Die Gebäudefassade wie auch zwei Fenster wurden durch die Flammen massiv beschädigt. Mitarbeiter der Stadt verschlossen das Gebäude provisorisch mit Holzplatten. Nach Einschätzung der Feuerwehr sollen die Räume im Innern aber weiterhin nutzbar sein.

Die Kriminalpolizei nahm noch während des Einsatzes die Ermittlungen auf. Es gilt nun zu klären, ob das Feuer gelegt oder eventuell eine Zigarettenkippe achtlos entsorgt wurde.