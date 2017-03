Feuerwehreinsatz im Siebengebirge

Auf der Autobahn 3 ist am Freitagmorgen ein Auto komplett ausgebrannt.

Siebengebirge. Ein Autofahrer ist bei einem Fahrzeugbrand am Freitagmorgen auf der A3 zwischen der Anschlussstelle Siebengebirge und dem Rastplatz Logebachtal verletzt worden. Sein Wagen brannte komplett aus.

Von Alexander Hertel, 10.03.2017

Auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt hat am Freitagmorgen ein Fahrzeug gebrannt. Ein Autofahrer wurde bei dem Brand verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Feuerwehr Königswinter mitteilte, ging die Alarmierung bei den Einsatzkräften um 9.15 Uhr ein. Bei Eintreffen des Löschzugs Ittenbach stand zwischen der Anschlussstelle Siebengebirge und dem Rastplatz Logebachtal ein Van in Vollbrand. Die Ursache für das Feuer ist nach Angaben der Autobahnpolizei noch unklar.

Der Autofahrer sei zuvor nach Angaben der Feuerwehr von anderen Verkehrsteilnehmern auf eine Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug aufmerksam gemacht worden. Im Baustellenbereich auf der Autobahn stellte der Mann den Kleintransporter schließlich ab. „Sehr schnell haben die Flammen dann das komplette Fahrzeug erfasst“, so Marc Neunkirchen von der Feuerwehr Königswinter, der den Einsatz leitete. Der Fahrer versuchte noch, einen Teil der Ladung zu retten. Bei dem Versuch atmete er jedoch giftigen Rauch ein. Der Rettungsdienst, der ebenfalls alarmiert wurde, stellte eine Rauchgasvergiftung fest und brachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte nach eigenen Angaben den Brand mit Hilfe von Schaum zwar schnell löschen, das Fahrzeug brannte dennoch komplett aus, es entstand ein Totalschaden. Der Löschzug Ittenbach war mit insgesamt sechs Einsatzkräften vor Ort.

Auf der Autobahn in Richtung Süden kam es durch den Brand zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Autobahn musste kurzzeitig voll gesperrt werden, während der Unfallaufnahme stand nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Wie die Polizei mitteilte, war die Autobahn rund eine Stunde nach der Alarmierung wieder komplett frei.