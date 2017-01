Unfall in Königswinter

Am Freitagnachmittag ist es auf der L268 in Oberpleis-Sandscheid zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer gekommen.

20.01.2017 Königswinter. Ein Fahrradfahrer ist am Freitagnachmittag nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Am Freitagnachmittag ist es auf der L268 in Oberpleis-Sandscheid zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr der 56-jährige Autofahrer in Richtung Eudenbach, der Fahrradfahrer war in gleicher Richtung unterwegs. Der Radfahrer sei zunächst auf dem Seitenstreifen gefahren. Als beide auf gleicher Höhe waren, sei der Radfahrer plötzlich auf die Fahrbahn geraten und mit dem Auto kollidiert.

Er stürzte zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer sowie seine Beifahrerin wurden aktuell von Notfallseelsorgern betreut. Das Verkehrsunfallteam der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. (ga)