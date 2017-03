Auto überschlägt sich mehrfach

Königswinter. Bei einem Unfall auf der A3 in Königswinter ist am Mittwochabend ein Autofahrer schwer verletzt worden. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam erst an einem Brückenpfeiler zum Stehen.

08.03.2017

Auf der A3 auf Höhe der Ortschaft Bockeroth in Königswinter ist am Mittwochabend ein Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 60-jährige Fahrer aus Dinslaken mit seinem Mercedes in Fahrtrichtung Köln von der Fahrbahn ab, gelangte auf den Grünstreifen und überschlug sich mehrfach. Das Auto kam erst an einem Brückenpfeiler zum Stehen.

Der 60-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste mittels einer sogenannten Sofortrettung befreit werden. Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die A3 in Richtung Köln war nach dem Unfall nur einspurig befahrbar. Die Unfallstelle wurde von den Rettungskräften ausgeleuchtet, ein Unfallteam der Autobahnpolizei aus Köln hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Fahrbahnsperrungen dauern voraussichtlich noch bis in die Nacht an.