Auto überschlägt sich mehrfach

Königswinter. Bei einem Unfall auf der A3 in Königswinter ist am Mittwochabend ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam erst an einem Brückenpfeiler zum Stehen.

Von Sebastian Laubert und Alexander Hertel, 08.03.2017

Auf der A 3 ist am Mittwochabend ein Autofahrer bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, verlor der 59-Jährige in Höhe Bockeroth die Kontrolle über seinen Mercedes. Der Mann aus Dinslaken schleuderte mit seinem Fahrzeug nach rechts auf den Grünstreifen und überschlug sich mehrfach. Das Auto kam erst an einem Brückenpfeiler zum Stehen. Die Ursache für den Unfall war laut Autobahnpolizei auch am Donnerstagnachmittag noch ungeklärt.

Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nach Angaben der Königswinterer Feuerwehr, die um 20.52 Uhr zum Unfallort gerufen wurde, musste der Mann nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einer sogenannten „Sofortrettung“ aus seinem Wagen befreit werden. Dazu wurde auch ein hydraulisches Rettungsgerät eingesetzt, um die Autotür zu entfernen. Nach der Befreiung aus dem Mercedes und weiterer Behandlung durch den Rettungsdienst wurde der Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr stellte anschließend den Brandschutz sicher und leuchtete die Unfallstelle aus. Um ausschließen zu können, dass sich im Umfeld weitere Unfallbeteiligte befanden, wurde die Umgebung mit einer Wärmebildkamera abgesucht. Weitere Personen wurden dabei nicht entdeckt.

Die A3 in Fahrtrichtung Köln war nach dem Unfall stundenlang nur einspurig befahrbar. Erst in der Nacht konnte die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden. Ein Unfallteam der Autobahnpolizei aus Köln hat die Ermittlungen aufgenommen.