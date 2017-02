Früherziehung in Königswinter

Freuen sich über die bestandene Prüfung: die Teilnehmer des Qualifizierungskursus „Kompetenzen in der Früherziehung“.

Heisterbach. Die Teilnehmer am Qualifizierungskursus Kompetenzen in der Früherziehung erhalten ihre Zertifikate im Haus Heisterbach in Königswinter. Spezielle Förderung von Kindern unter drei Jahren ist das Ziel.

Neben Teilnehmerinnen aus Königswinter und Bad Honnef reisten auch eigens aus Troisdorf und dem angrenzenden Rheinland-Pfalz an, um am Qualifizierungskursus „Kompetenzen in der Früherziehung“ teilzunehmen. Die sieben Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und Kindertagespflegepersonen dürfen sich nun Fachkraft U3 nennen. Jochen Beuckers, Vorsitzender des Trägervereins „Perspektiven für das Leben“, überreichte ihnen ihre Zertifikate. „Uns geht es nicht darum, neue Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren zu schaffen, sondern die Qualität der Betreuung zu verbessern“, sagte Beuckers.

In der öffentlichen Diskussion werde oftmals nur über die notwendige Anzahl der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren gesprochen, dabei aber häufig nicht berücksichtigt, dass diese eine spezielle Betreuung und Förderung benötigten. In den ersten Lebensjahren werde schließlich das Fundament für die gesamte Lebens- und Lernzeit eines Menschen gelegt.

Bei dem Kursus ging es um Fragen wie: Wie lassen sich Sprache und motorische Entwicklungsschritte gezielt unterstützen? Auf welche Art können Fantasie und Kreativität angeregt werden? Wie gelingen Eingewöhnung und Beziehungsaufbau in Zusammenarbeit mit den Eltern? Sieben Monate haben sich die Kursteilnehmer mit solchen Themen beschäftigt. Dabei erweiterten sie unter der Leistung von Uschi Kühn, die selbst Erzieherin und erfahrene Leiterin einer Kita ist, ihr Fachwissen.

Die über hundert berufsbegleitenden Unterrichtsstunden absolvierten die Fachkräfte dabei nach Feierabend und an Wochenenden. Am Schluss stand eine mündliche und eine schriftliche Prüfung. „Die lange Fahrt hat sich an jedem Seminartag gelohnt. Dies ist einfach ein toller Ort zum Lernen“, sagte eine Kursteilnehmerin bei der Übergabe der Zertifikate.

Der Qualifizierungskursus wird seit dem Jahr 2011 von dem Verein „Perspektiven für das Leben“ angeboten. Der nächste Lehrgang startet im Mai. Interessierte pädagogische Fachkräfte können sich ab sofort anmelden bei: Perspektiven für das Leben e.V., 53639 Königswinter, 0 22 23/9 23 60, kurse@haus-heisterbach.de.