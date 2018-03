Schüler spenden für Bedürftige

OBERPLEIS. 25 Kisten füllten die Schüler des Gymnasiums am Oelberg mit Dingen des täglichen Bedarfs, um sie den Kunden der Königswinterer Tafel zu spenden. Armut war vorher Unterrichtsthema.

Von Gabriela Quarg, 23.03.2018

Es gibt auch in Königswinter Menschen, denen es am Nötigsten fehlt. Familien, bei denen der Esstisch nur spärlich gedeckt ist; Kinder, die von den süßen Osterhasen in gold glänzender Folie und den bunten Schokoladeneiern, die derzeit die Regale der Supermärkte füllen, nur träumen können. „Wir möchten diese Menschen nicht vergessen“, haben sich die Schüler des Gymnasiums am Oelberg in Oberpleis gesagt und fleißig Spenden für die Königswinterer Tafel gesammelt. Am Donnerstag übergaben sie 25 „Frühlings-Kisten“ an die Mitarbeiter der Tafel.

Die Jungen und Mädchen der Klasse 5 b hatten alle Hände voll zu tun, einen Karton nach dem anderen in den kleinen Lieferwagen der Tafel zu wuchten. Die Kisten waren randvoll gepackt und entsprechend schwer. Zwei Wochen lang hatten alle Schüler des Gymnasiums in ihren Klassen und Kursen Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs gesammelt, vom Puddingpulver über Konservendosen bis hin zur Zahnpasta.

L ehrerin erklärte, warum es Tafeln gibt

Im Unterricht wurde zudem über das Thema Armut gesprochen: „Wie man zum Beispiel in Not gerät, was Bedürftigkeit eigentlich ist, warum es die Tafeln gibt, und dass eben nicht nur Flüchtlinge Unterstützung benötigen“, erklärte Lehrerin Florence Danso. Sie organisiert die Aktion seit inzwischen vier Jahren und freut sich immer wieder aufs Neue darüber, mit welcher Begeisterung die Schüler mitmachen. „Es ist aber auch eine ganz tolle und vor allem sinnvolle Sache. Und insbesondere die Jüngeren haben dabei großen Spaß.“

Wie eben die Kinder der Klasse 5 b unter Leitung von Judith Linnow, die mit ganz besonderem Sammeleifer am Werk waren. „Die haben so schnell ihre erste Kiste vollgepackt, dass wir sogar noch eine zweite bereitstellen mussten“, berichtete Danso. Ihr Dank gilt auch Hausmeister Dieter Quardt, der in den vergangenen Tagen alle Hände voll zu tun hatte, um die Kisten transportfähig zu verpacken und zu lagern.

Dringend benötigte Spenden

Ein großes Dankeschön für die Lebensmittelspenden gab es von Alfons Müller und Bernd Huber, die die Kisten abholten und nun mit dafür sorgen werden, dass alles verteilt wird. „Das ist einfach super, was ihr alles gesammelt habt. Vor allem, da es sich ja ausschließlich um Neuwaren handelt – und das in dieser Menge“, so die beiden Tafelmitarbeiter an die Adresse der Schüler.

Normalerweise verteilen die Tafeln vor allem gespendete Lebensmittel aus Supermärkten, die sonst im Müll landen würden. Spenden wie die des Gymnasiums am Oelberg werden von der Königswinter Tafel aber auch dringend benötigt: Schließlich müssen derzeit insgesamt rund 300 bedürftige Mitbürger regelmäßig mit Lebensmitteln versorgt werden.