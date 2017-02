Alternativen zu den tollen Tagen

Tipp aus dem Kreis Ahrweiler: Das Arp Museum in Remagen liegt nicht nur idyllisch unmittelbar am Rhein, sondern hat auch für Kunstinteressierte eine Menge zu bieten.

Badehose statt Pappnase sollten die Besucher des Aggua in Troisdorf einpacken. Das Freiteitbad hat an allen Karnevalstagen geöffnet, Einschränkungen gibt es lediglich beim Saunebetrieb.

Region. Keine Lust auf Karneval? Selbst im jecken Rheinland soll es Menschen geben, die mit dem Fastelovend nicht so viel am Hut haben. Doch was tun, wenn sich scheinbar überall alles nur um Kamelle und Konfetti dreht? Fünf Vorschläge.

1 Schloss Drachenburg

Kunterbunt geht es auf Schloss Drachenburg zwar auch zu – allerdings weniger jeck, dafür umso mehr mystisch. Der Künstler Wolfgang Flammersfeld lässt mit seinen Lichtinstallationen die Drachen zurückkehren. Erleuchtet werden Schloss Drachenburg und die Nibelungenhalle bis zum 26. März freitags, samstags und sonntags von 18 bis 22 Uhr.

Es gibt ein Kombiticket, das zum Eintritt und zur Fahrt mit der Drachenfelsbahn berechtigt. Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren neun Euro. Fußgänger nutzen die Schlosskasse. Dort kostet der Eintritt neun, ermäßigt sieben Euro.

Schlossleuchten Schloss Drachenburg Foto: Frank Homann Schloss Drachenburg leuchtet wieder.

Foto: Hans-Theo Gerhards/LVR Eine Bäuerin arbeitet in einem Haus im Freilichtmuseum Kommern steht. Das Gebäude stammt aus Bonn-Kessenich.

3 Freizeitbad Troisdorf

Badehose statt Karnevalskostüm, schwimmen, saunen und rutschen statt schunkeln, singen und bützen: Jeckenfreie Zone meldet auch das Freizeit- und Familienbad Aggua in Troisdorf. An allen Tagen ist das Bad am Aggerdamm 22 von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

An Rosenmontag entfällt lediglich das Frühschwimmen, die Frauen müssen auf die Damensauna verzichten und den Saunabereich an diesem Tag mit den Männern teilen – damit alle Nichtkarnevalisten dem jecken Treiben entfliehen können. Die Preise richten sich nach der Badedauer und beginnen für Erwachsene bei sechs Euro (Kinder 4,50 Euro) für zwei Stunden im Bad. Weitere Infos auf der Homepage des Freizeitbads.

4 Ahr-Thermen und Arp Museum

Entspannung statt Alaaf und Gedöns. Da gibt es über die jecken Tage im Kreis Ahrweiler zwei überregional bekannte Anlaufadressen: die Ahr-Thermen in Bad Neuenahr und die Römerthermen in Bad Breisig. Die Ahr-Thermen, Felix-Rütten-Straße 3, haben täglich ab 9 Uhr geöffnet. Freitags und Samstag schließen sie um 23 Uhr, ansonsten um 22 Uhr. Infos zu Angeboten und Preisen gibt es unter ahr-thermen.de.

Die Römerthermen in Bad Breisig befinden sich in der Albert-Mertes-Straße 11. Sie sind täglich ab 8 Uhr geöffnet. Das Badevergnügen geht samstags und sonntags bis 20 Uhr, ansonsten bis 22 Uhr. Infos gibt es unter roemerthermen.de. Kulturinteressierte kommen im Arp Museum in Rolandseck auf ihr Kosten. Das Museum ist mit Ausnahme des Rosenmontags dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Infos über das Museum und aktuelle Ausstellungen gibt es unter arpmuseum.org.

5 Siebengebirgsmuseum

Zwar gehört auch der Karneval zur Geschichte des Siebengebirges, aber das Siebengebirgsmuseum an der Kellerstraße in der Königswinterer Altstadt setzt natürlich andere Schwerpunkte. Am Sonntag, 26. Februar, wird um 12 Uhr eine einstündige Führung unter dem Motto „Landschaft – Geschichte – Rheinromantik angeboten. Der Unkostenbeitrag beträgt inklusive Eintritt sieben Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Museums.