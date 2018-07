Aufkommen im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis. Marc Redemann ist Wolfsberater für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis. Davon, dass sich das Großraubtier ausbreiten wird, ist der Siebengebirgsförster überzeugt. Angst haben müsse deshalb allerdings niemand, sagt er.

Von Gabriela Quarg, 16.07.2018

Nordrhein-Westfalen ein Wolfsland? Was den einen freuen würde, bereitet anderen durchaus Bauchschmerzen. So oder so wird man sich an den Gedanken gewöhnen müssen, dass das Großraubtier in unsere heimischen Wälder zurückkehrt. „Ich bin mir sicher, dass der Wolf in Nordrhein-Westfalen sesshaft wird. Es ist nur eine Frage der Zeit“, sagt einer, der es wissen muss: Marc Redemann, Förster im Siebengebirge, ist als Wolfsberater für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis dem „Canis Lupus Lupus“ unmittelbar auf der Spur.

Selbst hat Redemann ihn zwar in der Region noch nicht zu Gesicht bekommen, das aber heißt nicht, dass der Wolf auf seinen Streifzügen aus dem benachbarten Rheinland-Pfalz – wo mittlerweile mehrere Tiere nachgewiesen sind – nicht auch in den hiesigen Waldgebieten unterwegs ist. Im April will ein Ehepaar einen Wolf nahe der „Seufzerbrücke“ im Siebengebirge gesehen haben, bestätigt wurde er hier aber bislang nicht.

37 Nachweise seit 2009 in Nordrhein-Westfalen

Etwa 30 vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) ausgebildete Luchs- und Wolfsberater gibt es landesweit – darunter sind nicht nur Förster, sondern auch Mitarbeiter von Naturschutzorganisationen. Ihre Aufgaben: zu informieren, Sichtungen zu dokumentieren und etwaige Spuren zu sichern. Denn nur durch einen genetischen Nachweis kann zweifelsfrei festgestellt werden, ob der Wolf vor Ort war. Die gesammelten Daten werden im landesweiten Wolfsmonitoring erfasst. Demnach gab es seit 2009 37 Wolfsnachweise in NRW. Da es sich aber nur um durchziehende Einzeltiere und nicht um sesshafte handelt, gilt NRW derzeit noch als sogenanntes Wolfserwartungsland.

„Je hitziger die Debatte pro und kontra Wolf geführt wird, desto häufiger glauben die Leute, einen zu sehen“, sagt Redemann. Rund zweimal im Monat klingelt bei ihm das Telefon, weil Spaziergänger oder besorgte Landwirte einen Wolf zu Gesicht bekommen haben wollen – Tendenz steigend. Redemann ist überzeugt, dass es sich zumeist um Hunde, zum Beispiel den wolfsähnlichen Husky, gehandelt hat: „Es gibt sehr viel mehr streunende Hunde als man denkt.“ Dennoch werden alle Meldungen von dem Wolfsberater sorgfältig schriftlich festgehalten. Bei sehr konkreten Hinweisen rückt er auch zur Spurensicherung aus.

Meldungen stellen sich oft als falsch heraus

Wie zum Beispiel im Winter, als Redemann einen Anruf aus Leverkusen bekam: Dem dortigen Stadtveterinär waren zwei gerissene Kälber mit verdächtigen Bissspuren gemeldet worden. Redemann setzte sich ins Auto und wurde zum Kriminalbeamten in einem schaurigen Fall. Vor Ort nahm er zunächst die Kadaver in Augenschein: „Beide sind massiver Gewalteinwirkung ausgesetzt gewesen.“ Seinen ersten Gedanken an Wildschweine musste Redemann wieder verwerfen, da sich auf der abgelegenen Kuhweide keine entsprechenden Spuren finden ließen.

Der Ort des Geschehens wiederum habe ausgesehen wie ein Schlachtfeld: „Die Kuh hatte den gesamten Bereich völlig zertrampelt“ – vermutlich um ihren Nachwuchs gegen die Angreifer zu verteidigen. Wolfsspuren konnte der Förster allerdings auch nicht ausfindig machen, dafür aber Abdrücke von Hundepfoten.

Der "böse Wolf" - Fehlanzeige

Was hatte sich hier wohl Grausiges abgespielt? Sind die Kälbchen von wildernden Hunden so zugerichtet worden? „Bei so etwas muss man seine eigenen Gedanken erst einmal ausschalten und sich alleine auf die Fakten konzentrieren“, so Redemann. Akribisch wird jede kleinste Spur gesichtet und analysiert – am „Tatort“, in der Umgebung und auch an den „Opfern“ selbst. Dabei werden auch Fachleute, wie zum Beispiel Veterinäre oder Wolfsexperten zu Rate gezogen.

„Durch die aktuelle Wolfsdiskussion kommt man unheimlich schnell auf den falschen Dampfer.“ Im Fall der toten Kälber ergab sich am Ende folgendes Szenario: Der vermeintliche Kampfplatz war vielmehr Schauplatz einer schwierigen und für die Kuh überhaus schmerzhaften Zwillingsgeburt gewesen. Die Kälbchen kamen schon tot auf die Welt. Bis zu ihrem Auffinden hatten sich dann Füchse und streunende Hunde über die Kadaver hergemacht. Der böse Wolf – Fehlanzeige.

Zäune und Herdenschutzhunde schützen das Weidevieh

Redemann ärgert sich über die Menschen, die sich zumeist aus Unwissenheit schnell für den Abschuss der Wölfe aussprechen: „Oft heißt es ja sogar: 'Das Tier ist nicht umsonst ausgerottet worden'. Das ist eine richtige Hexenjagd, die da betrieben wird.“ Zumal sich die gleichen Leute aufregen würden, wenn sie in den Wäldern ihre Hunde an die Leine nehmen sollen. „Ich sage nicht, dass der Wolf harmlos ist, aber er ist auch nicht gefährlich. Ein gesunder Wolf greift einen Menschen nicht an, das ist kein Vergleich zur Häufigkeit von Hundeattacken auf Menschen.“ Zumal das Raubtier gar kein Interesse am Menschen habe, wenn, dann schon eher an deren vierbeinigen Begleitern, so sie denn nicht angeleint sind.

Das Problem sei, dass es dem Wolf heutzutage zu einfach gemacht werde, heimische Nutztiere zu reißen. „Wir müssen daher die Nutztiere besser schützen, zum Beispiel durch spezielle Zäune oder Herdenschutzhunde.“ Als Wolfsberater ist es Redemanns Aufgabe, Tierhalter und Landwirte hier auch entsprechend zu beraten.

Wolfsberater Marc Redemann ist unter der Rufnummer 02293/9099461 oder mobil unter 0171/5871262 zu erreichen.