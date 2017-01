So gesehen

08.01.2017 Neuwied. In Neuwied findet Ende des Monats wieder das Currywurst-Festival statt.

In Neuwied geht es wieder einmal um die Wurst. Um genau zu sein: um die Currywurst. In Deutschland werden jährlich über 800 Millionen Currywürste verzehrt. Und seit zehn Jahren lädt die Stadt Neuwied zum Currywurst-Festival ein und hat mit der Veranstaltung um den Kultsnack sozusagen eine echte Extrawurst bekommen.

Längst bemühen sich die teilnehmenden Köche, sich beim Zubereiten des pikanten Imbisses gegenseitig und selbst zu übertreffen. Neben dem Klassiker in verschiedenen Schärfegraden – von mild bis höllisch scharf – gibt es auch süß-saure Varianten. Oder solche mit Salatsoße und Paprika. Oder mit Mandelblättchen, Speck und Zwiebeln.

Wer nun sagt, das ist ihm wurscht, Hauptsache Wurst, muss sich auch in dieser Hinsicht belehren lassen. Ein echtes Festival gibt auch Außenseitern eine Chance, in diesem Fall vegetarischen und sogar veganen Variationen des Fast-Food-Klassikers. Womit feststeht, dass jeder in Neuwied auf seine Kosten kommen kann.

Das Festival der Currywurst in der Neuwieder City ist von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Januar, geöffnet. Und zwar freitags und samstags von 11 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr. (Katrin Janßen)