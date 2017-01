Arbeiten auf der A3

Auf der A 3 wird es am Dienstag wieder eng.

30.01.2017 SIEBENGEBIRGE. Am Dienstag wird es auf der A 3 in Richtung Frankfurt wieder eng: Zwischen 9 und 15 Uhr stehen im Bereich der Anschlussstelle Siebengebirge nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Erneut kommt es zu einem Engpass auf der Autobahn 3 im Bereich der Anschlussstelle Siebengebirge in Fahrtrichtung Frankfurt: Am Dienstag, 31. Januar, werden zwischen 9 und 15 Uhr nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Wie die Regionalniederlassung Rhein-Berg des Landesbetriebs Straßenbau NRW am Montag mitteilte, wird eine neue Baustellenverkehrsführung eingerichtet. Zeitweise müsse der Verkehr daher auf eine Fahrspur geleitet werden, heißt es in der Mitteilung.

Wie berichtet, war die Anschlussstelle Siebengebirge auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am vergangenen Wochenende sogar voll gesperrt. Grund für die Einschränkungen sind Arbeiten an der Fahrbahndecke. (ga)