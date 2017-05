Wähler haben keine Unterlagen erhalten

Königswinter. Zur Landtagswahl in Königswinter gibt es erneut Probleme bei der Briefwahl. Einige Unterlagen scheinen noch nicht angekommen zu sein. Betroffene sollen sich schnell an die Stadt wenden.

Von Alexander Hertel, 12.05.2017

In Königswinter sind anscheinend nicht alle Briefwahlunterlagen bei den Wählern angekommen. Diese Vermutung bestehe „aufgrund verschiedener Nachfragen“, teilte Nico Graefe von der Stadt Königswinter mit. Zu den Gründen konnte die Stadt nichts sagen. Von ihrer Seite seien die Unterlagen jedoch ordnungsgemäß versandt worden, teilte Graefe mit.

Für Wähler, die Briefwahl beantragt, die Unterlagen jedoch noch nicht erhalten haben, bietet die Stadt daher zwei extra Wahltermine an. Betroffene können am Freitag, 12. Mai, noch bis 18 Uhr sowie am Samstag, 14. Mai, von 8 bis 12 Uhr im Wahlamt im Haus Bachem, Drachenfelsstraße 4 in Königswinter, persönlich vorsprechen und dort vor Ort wählen. Telefonisch ist das Wahlamt zu den beiden Zeiten zudem unter der Telefonnummer 02244/8895010 zu erreichen.

Probleme auch in anderen Städten

Es ist nicht die erste Panne bei der Briefwahl in Königswinter: Durch einen Fehler hatten bereits mehr als 100 Briefwähler in ihren Unterlagen keinen Stimmzettel gefunden. Jedem Briefwähler, der sich beim Wahlamt meldete, wurde daraufhin der Stimmzettel zusammen mit einem Entschuldigungsschreiben persönlich nach Hause gebracht.

Doch auch in anderen Kommunen wurden Fehler gemeldet. So sind in Sankt Augustin ebenfalls Briefwahlunterlagen bei einigen Wählern nicht zugestellt worden. In Bonn gab es Probleme mit dem QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung. Durch einen Programmfehler sind demnach bei der Stadt nicht alle Anträge auf Briefwahlunterlagen eingegangen.