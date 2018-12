Fest in Oberpleis

OBERPLEIS. Der Erlös des Oberpleiser Lichterfestes geht diesmal an die Kölner Klinikclowns. Der Vorstand des Werbekreises freute sich über einen regen Betrieb bei dem Fest.

Von Gabriela Quarg, 01.12.2018

Normalerweise zaubern sie in Krankenhäusern ein Lachen in die Gesichter Schwerkranker, am Donnerstag jedoch brachten sie beim Lichterfest in Oberpleis Kinderaugen zum Leuchten: In den Geschäften, bei ihrer Vorstellung im Foyer der Sparkassenfiliale und wo immer die Kölner Klinikclowns auch auftauchten, war gute Laune angesagt. Dabei hatten die Spaßmacher namens Tiffi und Knölle eigentlich leichtes Spiel, denn die Stimmung war ohnehin bestens bei den vielen Menschen, die an diesem Abend durch die Bergmetropole flanierten.

Kein Wunder, schließlich hatten sich die Mitglieder des Werbekreises Oberpleis so einiges einfallen lassen, um den Shoppingbummel am „langen Donnerstag“ zu einem Erlebnis werden zu lassen. Neben Plätzchen, Printen und Prozenten verwöhnten die Geschäftsleute die Besucher mit Glühwein, Lumumba, Punsch, hausgemachter Linsensuppe, Bratwürstchen und vielem mehr. Zudem zog der verführerische Duft frisch gebackener Reibekuchen über die Dollendorfer Straße, denn auf dem Rathausplatz schwangen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Uthweiler den Pfannenwender. Abgegeben wurden die vielen Leckereien gegen eine Spende zugunsten der Klinikclowns.

120 Sammeldosen angeschafft

Auch in den Geschäften wurde im Rahmen der Aktion „Wir sind Plees, wir helfen“ für den Verein, der Lachen und Lebensfreude auf Kinderstationen und in Seniorenheime und Hospize bringen möchte, gesammelt. „Wir haben 120 Sammeldosen eigens für das Lichterfest und die Aktion 'Plees hilft' angeschafft“, berichtete Winfried Thomas, Vorsitzender des Werbekreises. Die ordnungsgemäß verplombten Dosen bleiben übrigens noch bis zum 6. Januar in den Geschäften stehen, „und ich wünsche mir, dass sie kräftig gefüllt werden“, so Thomas. Sozusagen als „Anschubfinanzierung“ habe die Kreissparkasse bereits 500 Euro für den guten Zweck gespendet, „das hat uns natürlich riesig gefreut.“ Im Januar solle dann der gesamte Erlös an die Klinikclowns übergeben werden, bei denen auch ein Oberpleiser mitwirkt.

Der Vorstand des Werbekreises freute sich über den regen Betrieb, der trotz des ungemütlichen Wetters beim Lichterfest herrschte. Hunderte kleiner Laternen wiesen den Besuchern den Weg entlang der Geschäfte an Dollendorfer und Siegburger Straße. Die Damen des Kirmes Erdbeer-Clubs hatten im Vorfeld wieder Heinzelmännchen gespielt und die unzähligen Lampenfensterchen geputzt. Aufgestellt und „angeknipst“ wurden sie dann von den Handballerinnen der HSG Bockeroth.

Stolz auf Zusammenhalt in Oberpleis

„Wir sind sehr stolz auf den Zusammenhalt hier in Oberpleis, auf die Gruppen und Vereine, die wie selbstverständlich mitwirken und sich einbringen“, betonte Thomas. Dazu zählen auch der Schedrik-Chor des Gymnasiums am Oelberg und die Alphornbläser Siebengebirge, die wie jedes Jahr die Zuhörer in der voll besetzten Pfarrkirche mit ihrer Musik erfreuten, der Ökumenische Arbeitskreis, der im Kreuzgang der Kirche ein besinnliches Kerzenziehen anbot, und die Beiergruppe, die die Glocken von Sankt Pankratius wieder auf besonders schöne Art und Weise zum Klingen brachte. „Für sie alle ist das Lichterfest mittlerweile schon ein fester Termin im Kalender“, so der Werbekreischef.