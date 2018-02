Besucher klagten über Atembeschwerden

Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Sonntag in Oberpleis im Einsatz. Messungen der Feuerwehr ergaben keinen Hinweis auf gefährliche Substanzen in der Luft.

Oberpleis. Nach dem Vorfall am Sonntag in Königswinter-Oberpleis, bei dem Besucher eines Sportfestes über Atembeschwerden geklagt hatten, gibt die Stadt endgültig Entwarnung. Ein Indiz, woher der Geruch gekommen sein könnte, lieferten lediglich undefinierbare Flecken an der Wand.

Zwei Tage, nachdem Besucher eines Sportfestes in der Turnhalle der Grundschule Am Sonnenhügel in Oberpleis über Atembeschwerden geklagt hatten und vorsorglich vom Rettungsdienst behandelt worden waren, gibt die Stadt endgültig Entwarnung. Messungen der Freiwilligen Feuerwehr hatten bereits am Sonntag keinerlei Hinweis auf eine gefährliche Substanz ergeben. Die nähere Untersuchung der Räume habe zudem weder bauliche, noch technische Mängel zutage gefördert, die für den Geruch verantwortlich gewesen sein könnten. Das teilte Stadtsprecher Nico Graefe auf GA-Anfrage mit.

Wie berichtet, waren Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert worden, nachdem mehrere Besucher des Sportfestes einen chemischen Geruch in der Toilettenanlage der Turnhalle wahrgenommen hatten. Fünf Erwachsene und ein Kind klagten danach zudem über leichte Atembeschwerden und wurden vom Rettungsdienst betreut, zwei Personen vorsorglich für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Die Toilettenanlage der Turnhalle wurde vorsichtshalber gesperrt und mit Hilfe der Feuerwehr gelüftet.

Was genau die Ursache war, ist nach wie vor unklar, so Graefe. Eventuell komme eine Substanz infrage, die an die Wand der Herrentoilette gesprüht worden sei. Nicht ausgeschlossen sei, dass es sich um Pfefferspray gehandelt haben könnte, so der Stadtsprecher. Die Flecken seien entfernt worden. Graefe: „Für die Nutzer bestand und besteht keine Gefahr.“ Sonstige Ursachen hätten ausgeschlossen werden können.