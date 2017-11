Siebengebirge. Weil Weihnachten auf den vierten Advent fällt, findet die "Einzigartige Weihnachtszeit" auf Schloss Drachenburg diesmal nur an drei Wochenenden statt. Am Samstag geht es um 12 Uhr los. Die Veranstalter rechnen mit insgesamt 35.000 Besuchern.

Bisher stellte die „Einzigartige Weihnachtszeit“ auf Schloss Drachenburg in jedem Jahr einen neuen Rekord auf. Fast 58.000 Besucher kamen vor einem Jahr an den vier Adventswochenenden ins Siebengebirge, um sich auf Weihnachten einstimmen zu lassen.

In diesem Jahr steht jedoch schon vorher fest, dass der Besucherrekord nicht gebrochen werden wird. Weil Heiligabend auf den vierten Advent fällt, findet die Veranstaltung nur an drei Wochenenden statt. Am ersten bis dritten Advent ist der Weihnachtsmarkt der anderen Art jeweils samstags von 12 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

„Wir rechnen mit 35.000 bis 40.000 Besuchern. Wenn es nur 32.000 werden, sind wir aber auch zufrieden“, sagt Joachim Odenthal, Geschäftsführer der Schloss Drachenburg gGmbH. 30.000 Besucher müssen es sein, damit alle Kosten gedeckt werden und unter dem Strich kein Minus steht. Die Ausgaben liegen laut Odenthal immerhin bei rund 130.000 Euro, wobei die Theateraufführungen mit rund 50.000 Euro den größten Batzen ausmachen.

Einzigartige Weihnachtszeit auf Schloss Drachenburg Foto: Frank Homann Die "Einzigartige Weihnachtszeit" auf Schloss Drachenburg bietet Besinnliches, Gruseliges und tolle Ausblicke auf das Schloss und die Rheinlandschaft.

Foto: Frank Homann Die "Einzigartige Weihnachtszeit" auf Schloss Drachenburg ist auch für Kinder einen Besuch wert.

Keine Verlängerung um den Freitag

Kurzfristig hatte man auch mal darüber nachgedacht, den Freitag hinzuzunehmen. „Da hat uns aber etwas der Mut verlassen. Wir waren uns nicht sicher, ob wir das halbwegs kostendeckend hinbekommen würden“, so Odenthal. Da man erwartete, dass freitags um 12 Uhr kaum Besucher kommen würden und das Gelände sich erst gegen Abend füllen würde, nahm man von den Plänen Abstand.

Foto: Frank Homann Die "Einzigartige Weihnachtszeit" auf Schloss Drachenburg ist auch für Kinder einen Besuch wert.

Zwei wesentliche Neuerungen wird es in diesem Jahr aber dennoch geben: Auf dem Hauptplatz wird eine Bühne für die Theaterinszenierung von „Charles Dickens Weihnachtsgeschichte“ aufgebaut. Dort spielt auch immer wieder der Musikzug Bergklänge aus Heisterbacherrott. Außerdem werden die Besucher an fünf Stationen, so zum Beispiel an der Talstation der Drachenfelsbahn und dem Parkplatz des Lemmerzbades, von Musikern auf das weihnachtliche Ereignis eingestimmt. Hierzu ist Schloss Drachenburg eine Kooperation mit Helge Kirscht, dem Veranstalter der Seven Mountains Music Night, eingegangen.

Auch Programm an der Talstation

„Wir gehen davon aus, dass unser treues Stammpublikum auch in diesem Jahr kommt“, sagt Odenthal. Er macht aber auch keinen Hehl daraus, dass die „Einzigartige Weihnachtszeit“ vor einem Jahr bei der Besucherzahl an die Decke gestoßen ist. „Wir wollen das nicht ins Unendliche steigern. Unsere Gäste sollen auch noch etwas von der besonderen Stimmung mitbekommen“, meint er.

Auch in diesem Jahr wird es ein Kombiticket geben. Der Eintritt zum Schloss und die Fahrt mit der Bergbahn kosten zusammen zwölf Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder ab sechs Jahren. Für Fußgänger gelten die üblichen Eintrittspreise für das Schloss: sieben Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder und Ermäßigungsberechtigte.