25 Jahre Christophorusschule

KÖNIGSWINTER. Das Sommerfest an der Jugenddorf Christophorusschule (CJD) in Königswinter stand dieses Mal im Zeichen des Jubiläums. Der Förderverein spendierte den Kindern eine kühle Erfrischung.

Von Gabriela Quarg, 10.07.2017

„Für alle Kids, Eis für nix“ – was könnte es an einem heißen Sommertag Besseres geben. Der Förderverein der Jugenddorf Christophorusschule (CJD) Königswinter überraschte die Schüler beim großen Sommerfest am Samstag mit einem eiskalten Geschenk – schließlich wird man nur einmal 25 Jahre alt. Doch nicht nur der Förderverein, die gesamte Schule feiert in diesem Jahr Jubiläum. Das traditionelle Schulfest, das stets kurz vor den Sommerferien stattfindet, stand daher auch unter dem Motto „25 Jahre Vielfalt und Spaß“. Bei zahlreichen musikalischen und künstlerischen Präsentationen gaben Realschüler und Gymnasiasten einen Einblick in die Vielfalt des CJD. Zudem luden diverse Aktionen zum Mitmachen ein.

Kinderbilder der Lehrer als Ratespiel

Wie haben unsere Pauker eigentlich als Pänz ausgesehen, hatten sich die Schüler der Klasse 6 e gefragt und ein originelles Bilderrätsel unter dem Motto „Kennt ihr eure Lehrer“ vorbereitet. Dabei galt es, Kinderfotos den aktuellen Bildern der Lehrer zuzuordnen: Ist das kleine Funkenmariechen von damals wohl heute Frau Stein oder doch eher Frau Sarver? Und wer ist bloß der Wonneproppen in der Babybadewanne, der sich gerade genüsslich einen Schluck aus der Nuckelflasche genehmigt?

Fingerfertigkeiten waren in der Sushi-Bar gefragt: Unter Anleitung der Schüler der Japanisch-Kurse durften Liebhaber asiatischer Gaumenfreuden hier selber Sushi-Häppchen rollen. Sicherheitshalber hatte man auf rohen Fisch verzichtet und lieber Zutaten für eine – ausgesprochen schmackhafte – vegetarische Variante bereit gestellt: Neben dem obligatorischen Reis, Sojasauce, Wasabi und Nori – den grünen Algenblättern – gab es als Füllung frisch geschnittene Avocado, Ei und Gurke.

"Fruchtbombe" und "Sonnenhunger"

Gesundkost in flüssiger Form servierte die Klasse 5 d an ihrem Stand: Die Schüler mixten sündhaft-leckere Cocktails, die so vielversprechende Namen wie „Fruchtbombe“ oder „Sonnenhunger“ trugen. Ebenso gut kamen erfrischende Aktivitäten wie das Schwammrennen und die Wasserspiele an, die bei hochsommerlichen Temperaturen besonders viel Spaß machten. Kräftig ins Schwitzen kamen die Zuhörer beim Auftritt des großen Blasorchesters: Die Aktiven verwandelten mit ihrer „heißen“ Musik das Klima in der schon ordentlich aufgewärmten Aula in die reinste Sauna.

Ohnehin entwickelte sich der Besuch des Schulfestes für die Gäste zu einer schweißtreibenden Angelegenheit: Wer sich nicht nur die interessanten Ausstellungen von Schüler-Projekten, sondern auch die zahlreichen Vorführungen und Präsentationen anschauen wollte, war permanent auf Trab: Von den Hiphop-Darbietungen vor der Außenbühne zum Auftakt ging‘s gleich weiter zu den Vorführungen der Technik-Projekte im Kreativhaus, von dort wieder nach draußen zum Auftritt des kleinen Orchesters und weiter ins Kellertheater, wo das „Nibelungenlied to go“ dargeboten wurde.

Eigene Rockbands auf der Bühne

Und dann standen ja auch noch die Vorstellung der Zirkus-AG, das heiße Clubkonzert mit kühlen Getränken der Klassen 5 f und 6 d, die Auftritte der Rockbands der Jahrgangsstufe zehn und der Band Tinnitus und vieles mehr auf dem Programm. Wer mochte, konnte sich zudem künstlerisch betätigen: Zum Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten entstand beim Sommerfest unter Beteiligung vieler Schüler und Besucher ein riesiges Graffitibanner mit der Aufschrift „25 Jahre“.