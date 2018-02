Zeugen gesucht

Königswinter. Bislang Unbekannte brachen in Geschäftsräumen in Königswinter ein und erbeuteten Bargeld in noch nicht bezifferter Höhe. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.02.2018

Wie die Polizei Bonn mitteilt, muss sich der Einbruch zwischen dem 20. Februar gegen 17 Uhr und dem 21. Februar gegen 9 Uhr ereignet haben. Die Täter schlugen eines der Fenster auf dem Grundstück eines Wohn- und Geschäftshauses an der Meerkatzstraße in Königswinter ein und stiegen auf diese Weise ein.

Im Inneren zerstörten sie die Räume weiter. Sie brachen eine Zwischentür auf und durchwühlten das gesamte Inventar. Offenbar, so vermutet die Polizei, suchten sie gezielt nach möglichem Diebesgut.

Unerkannt konnten sie mit einer größeren Menge Bargeld den Tatort verlassen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Nachbarschaft, wer etwas mitbekommen haben könnte. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen

werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.