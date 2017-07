Wagen aufgebrochen

Zwei Unbekannte brechen in einen Imbisswagen ein.

Königswinter. Unbekannte sind in einen Imbisswagen in Königswinter-Oberpleis eingebrochen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.07.2017

Einen Imbissanhänger in Oberpleis haben sich noch unbekannte Täter als Ziel ausgeguckt. Aus dem Anhänger, der in der Straße „In der Brückenwiese“ im Gewerbegebiet Oberpleis stand, wurden in den vergangenen Tagen zwei Fritteusen und einen Räucherofen gestohlen.

Die Tat geschah nach Angaben der Polizei zwischen Montag, 3. Juli, 12 Uhr, und Donnerstag, 13. Juli, 15 Uhr. Die Täter brachen die Tür des Anhängers gewaltsam auf und entwendeten aus dem aktuell umgebauten Innenraum die drei Geräte, die einen Wert von mehreren tausend Euro haben. Anschließend konnten sie den Bereich offenbar unerkannt verlassen.

Der Einbruch fiel am Donnerstagnachmittag auf. Passanten entdeckten die offenstehende Tür des Imbissanhängers und informierten den Eigentümer, der wiederum die Polizei einschaltete. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten suchen nun nach Zeugen der Tat und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0228/150.