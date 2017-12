Ittenbach. Noch unbekannte Täter wollten am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Ittenbach einbrechen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.12.2017

Ein Einbruch am Donnerstagnachmittag in Ittenbach ist an einer gut gesicherten Tür gescheitert. Wie die Polizei mitteilt, versuchten die noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen 16.30 und 17.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Pfarrer-Hambüchen-Weg zu gelangen. Da sie die Sicherung der Tür nicht überwinden konnten, ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum versuchten Einbruch aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen sollen sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 0228/150 melden.