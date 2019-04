KÖNIGSWINTER. Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Montagmorgen in Königswinter eine Person ums Leben gekommen. Die Bennerscheider Straße ist aktuell komplett gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.04.2019

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 5.50 Uhr auf der Bennerscheider Straße (L330) in Königswinter zwischen den Ortslagen Willmeroth und Bennerscheid ereignet. Wie Marc Neunkirchen, stellvertretender Pressesprecher der Königswinterer Feuerwehr mitteilte, war in den Unfall ein Auto involviert. Der Fahrer des Kleinwagens kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte mit dem Dach gegen einen Baum.

Der 23 Jahre alte Mann wurde im Auto eingeklemmt und laut Neunkirchen so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Straße ist aktuell gesperrt. Weitere Informationen liegen bislang nicht vor.

Weitere Berichterstattung folgt.