Feuerwehr im Großeinsatz

Königswinter. Bei einem Brand in einem Haus in Königswinter sind am Mittwochmittag zwei Personen teils schwer verletzt worden. Explosionen von Feuerwerkskörpern erschwerten den Feuerwehreinsatz.

Von Alexander Hertel, 31.10.2018

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Mittwochmittag zu einem Brand in die Königswinterer Altstadt ausgerückt. Dort ist in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße ein Feuer ausgebrochen, zwei Personen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 12.30 Uhr wurde die Feuerwehr über die Polizei alarmiert. "Die Lage war am Anfang noch recht unklar", erklärte Marc Neunkirchen, stellvertretender Pressesprecher der Feuerwehr Königswinter. Aufgrund eines Kellerbrandes kam es zu einer starken Rauchentwicklung in sämtlichen Treppenräumen und den Wohnungen des Gebäudes.

Da vor Eintreffen der Feuerwehr noch Menschen an Fenstern des Gebäudes standen, wurde die Alarmstufe erhöht, so Neunkirchen. Weil von einer umfangreichen Menschenrettung ausgegangen werden musste, wurden die Einsatzkräfte vor Ort durch die Drehleiter aus Bad Honnef sowie der Löschgruppe Rhöndorf und dem Löschzug Ittenbach verstärkt. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen vor Ort.

Zwei Personen wurden über die Drehleiter gerettet, eine von ihnen erlitt durch den Rauch eine schwere Rauchgasvergiftung. Mehrere Trupps der Feuerwehr gingen zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor und durchsuchten zudem die Räume. Weitere Personen wurden jedoch nicht gefunden.

Nach Angaben des Feuerwehrsprechers kam es zu "Kleinkomplikationen", weil es im Keller mehrere Explosionen gab. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um Feuerwerkskörper.

Die Wehrleute konnten den Keller zunächst nicht betreten, da durch abgerissene Stromleitungen Gefahr drohte. Erst nachdem die Energieversorger alarmiert und Gas, Wasser, Strom abgeschaltet wurden, konnten die Glutnester im Kellerbereich bekämpft werden. Die Ursache für das Feuer ist unklar.