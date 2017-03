Projekt in Heisterbacherrott

Heisterbacherrott. Das Familienzentrum Menschenkinder startet am Donnerstag ein neues Projekt in der Emmauskirche: Einmal in der Woche wird ein gemeinsames Mittagessen für Senioren und Angehörige angeboten. Die ersten Termine sind bereits ausgebucht.

Mit einem Mittagstisch für Senioren und deren sorgende Angehörige möchte das Familienzentrum Menschenkinder eine Plattform für die Teilhabe am sozialen Leben in Heisterbacherrott und Thomasberg schaffen. Treffpunkt ist ab dieser Woche jeden Donnerstag um 12.30 Uhr die Emmauskirche. Nach einer Eingewöhnungsphase sollen die Kinder der Kita Menschenkinder gelegentlich gemeinsam mit den Senioren essen.

Eine Zahl hat Ute Wiedemeyer nachhaltig beeindruckt. „Der Eintritt in die Pflegebedürftigkeit wird durch soziale Kontakte und Teilhabe am sozialen Leben um vier Jahre verzögert“, sagt die Koordinatorin im Familienzentrum Menschenkinder, die eine Fortbildung „Innovative Konzepte der Quartiersentwicklung“ absolviert. Hierzu möchte sie nun auch vor Ort einen Beitrag leisten.

Nachdem das Familienzentrum „Menschenkinder“ bisher vor allem Familien bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt hat, möchte es jetzt zusätzlich Plattformen der Teilhabe am sozialen Leben schaffen. Den Bedarf an sozialer Vernetzung möchte das Familienzentrum in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde Stieldorf-Heisterbacherrott, der Katholischen Kirchengemeinde Thomasberg-Heisterbacherrott und der Stiftung „Unsere Gemeinde – Kirchliches Leben im Siebengebirge“ decken.

Der wöchentliche Mittagstisch ist das erste Projekt. „Wir haben vor einem Jahr zusammengesessen und überlegt, was man tun kann, um das Thema anzugehen“, berichtete Frank Schlie, der stellvertretende Vorsitzende der Stiftung. „Das ist jetzt der Anfang. Vielleicht kommen andere Dinge nach.“

Seine Ehefrau, Pfarrerin Pia Haase-Schlie, ordnete diesen ersten Schritt ein. „Im Älterwerden ist es besonders wichtig, gute Beziehungen zu pflegen. Wenn der Partner gestorben ist, sind die, die übrig bleiben, oft nicht so gut sozial verortet“, sagte sie. Die Idee, die Senioren mit den Kindern zusammenzubringen, begrüßt sie sehr. „Die alten Leute haben ja oft keine Enkel oder aber die Enkel sind schon groß.“ Ihr persönlicher Traum ist, dass der Mittagstisch eines Tages in einem neuen lichtdurchfluteten Wintergarten als Anbau an die Kirche stattfindet.

Der erste Mittagstisch am kommenden Donnerstag und drei drei folgenden Wochen sind bereits ausgebucht. 20 Plätze stehen zur Verfügung. „Wir fangen mit 20 an und wollen erst einmal gucken, wie wir das gestemmt bekommen. Wir können bis auf maximal 30 hochgehen“, sagt Ute Wiedemeyer. Das Essen kommt von der Firma SeiGast aus Thomasberg.

Manfred Seidel versorgt bereits die Kita Menschenkinder und mehrere andere Kitas im Stadtgebiet mit Mittagessen. Dank finanzieller Förderung kann das Essen für 3,50 Euro angeboten werden. Finanziell unterstützt wird das Projekt von der Stiftung „Unsere Gemeinde – Kirchliches Leben im Siebengebirge“, der Kreissparkasse und der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Der Mittagstisch ist für eine Pilotphase von sechs Monaten gesichert. Spenden nimmt die Stiftung entgegen.