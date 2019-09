Ausgleichsbeträge für Sanierung

Königswinter. Die Stadt Königswinter verschickt im Herbst die Bescheide über die Ausgleichsbeträge für die Altstadtsanierung. Die Hoffnung der Eigentümer auf einen Erlass der Beiträge wird sich wohl nicht erfüllen.

Die Grundstückseigentümer in den ehemaligen Sanierungsgebieten Königswinter-Altstadt und Königswinter-Drachenfels dürfen sich keine Hoffnungen machen, dass die Stadt darauf verzichtet, von ihnen Ausgleichsbeträge zu verlangen. Die Verwaltung wird im Herbst dieses Jahres die entsprechenden Bescheide verschicken, wie sie jetzt in einer Vorlage für die Sitzung des städtischen Planungs- und Umweltausschusses am Mittwoch mitteilt. Im Februar 2019 hatten 223 Petenten die Stadt in einem Bürgerantrag aufgefordert, von der Erhebung von Ausgleichsbeträgen abzusehen.

Nach dem Baugesetzbuch muss der Eigentümer eines in einem Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks einen Ausgleichsbetrag an die Gemeinde zu zahlen, mit dem die Sanierung finanziert wird. Dieser Betrag entspricht der durch die Sanierung bedingten Bodenwerterhöhung. Die Sanierungsgebiete Altstadt und Drachenfels wurden im Jahr 2017 nach 13 beziehungsweise elf Jahren durch Ratsbeschluss aufgehoben.

Insgesamt 471 Bescheide über 336 000 Euro werden die Eigentümer demnächst in ihren Briefkästen vorfinden. In der größten Zahl der Fälle (365) fallen die Beträge mit bis zu 500 Euro vergleichsweise bescheiden aus. In 51 Fällen liegen die Zahlungen zwischen 1000 und 5000 Euro. In zwei Fällen sind die Ausgleichsbeträge mit mehr als 25 000 Euro erheblich.

Nach Auskunft der Verwaltung wird es auch keine weitere Informationsveranstaltung geben, weil der Vorsitzende des Gutachterausschusses des Rhein-Sieg-Kreises, der die beiden Gutachten für Königswinter erstellt hat, eine erneute Teilnahme abgelehnt hat. Aus Sicht des Gutachterausschusses sei die Ermittlung der sanierungsbedingten zonalen Bodenwerterhöhungen offen, transparent und umfassend kommuniziert worden.