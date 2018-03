Hans Eifler ist seit 60 Jahren Mitglied

OBERPLEIS. Er ist ein echtes DLRG-Urgestein: Seit 60 Jahren ist Hans Eifler Mitglied der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, mehr als vier Jahrzehnte gehört er der Ortsgruppe Oberpleis an.

Von Gabriela Quarg, 19.03.2018

Für seine besonderen Verdienste als langjähriger Vorsitzender und Vorstandsmitglied wurde Eifler bereits vor vielen Jahren zum Ehrenmitglied ernannt. Nun gab es auch eine Auszeichnung für die über viele Jahrzehnte währende Treue zum Verein: Vorsitzender Michael Oberbeckmann überreichte dem Jubilar bei der Jahreshauptversammlung im evangelischen Gemeindehaus in Oberpleis eine entsprechende Urkunde.

Karl-Heinz Kurze, Gründungsvorsitzender der DLRG Oberpleis, erinnert sich noch genau daran, wie er Eifler Anfang der 1970er Jahre für die Ortsgruppe gewinnen konnte: „Wir waren damals dabei, das Training auszubauen. Eines Tages haben mir dann Schüler des Gymnasiums am Oelberg verraten: Bei uns an der Schule gibt es einen Lehrer, der ist DLRG-Mitglied.“ Und obendrein einer mit gültigem Lehrschein. „Meine schönsten Träume wurden wahr, weil er sich nicht lange hat bitten lassen, bei uns mitzumachen.“

Seitdem ist Eifler aus der Ortsgruppe nicht mehr wegzudenken. 1977 wurde er selbst zum Vorsitzenden gewählt, lenkte bis 1984 die Geschicke des Vereins. Auch danach war er noch bis 2005 im Vorstand tätig. Fast 200 Ausbilder hat Eifler in dieser Zeit in der Ortsgruppe selbst ausgebildet – „Das ist etwas, worauf ich sehr stolz bin“, so der Jubilar, der die Ehrung und den anhaltenden Applaus der Vereinsmitglieder sichtlich gerührt in Empfang nahm. „Du hast es immer verstanden, insbesondere die Jugend zu begeistern und an den Verein zu binden“, wie Oberbeckmann betonte.

Ortsgruppe Oberpleis hat 662 Mitglieder

Konstant geblieben sind über vier Jahrzehnte auch die hohen Mitgliederzahlen der Ortsgruppe: Aktuell gehören 662 Kinder, Jugendliche und Erwachsene der DLRG Oberpleis an. „Wir stehen sehr gut da, es ist aber natürlich noch Luft nach oben“, bilanzierte Geschäftsführer Christian Peithmann. Drei Kursstaffeln mit jeweils zehn Lehrgängen wurden 2017 durchgeführt. Mit insgesamt 320 Teilnehmern waren fast alle Kurse ausgebucht, teilweise aufgrund der enormen Nachfrage sogar überbucht.

17 Kinder erhielten das „Seepferdchen“, 21 Mal wurde das Schwimmabzeichen in Bronze, 21 Mal in Silber und 16 Mal in Gold vergeben. Fünf Jugendliche bestanden die Prüfung zum Juniorretter, acht Mal wurde das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze abgelegt, 21 Mal in Silber. Ausbilder und Helfer leisteten insgesamt 1027 Stunden ehrenamtliche Arbeit.

„Sehr positiv ist die hohe Bereitschaft der Jugendlichen, in die Ausbildung bei der DLRG einzutreten“, lobte Ausbildungsleiter Thomas Stephan. Derzeit befinden sich vier Anwärter in der Ausbildung. Im vergangenen Jahr konnte ein Lehrschein neu vergeben werden. Zwei DLRG-Mitglieder legten erfolgreich die Prüfung für den Bootsführerschein ab, weitere Mitglieder absolvierten die Ausbildung zum Strömungs- und Wasserretter.

Erfolgreich unterwegs waren vor zwei Wochen auch die DLRG-Schwimmer, die im Rettungssport aktiv sind. So freute sich die Oberpleiser Ortsgruppe ganz besonders, in diesem Jahr gleich zwei Mannschaften bei den Bezirksmeisterschaften ins Rennen schicken zu können, wobei das Team der Altersklasse 13/14 den ersten Platz einheimste, das der Altersklasse 12 den zweiten Platz. Eliah Ehler, Anne Waldhaus und Amelie Oberbeckmann standen auch in der Einzelkonkurrenz ganz oben auf dem Treppchen. Für die erfolgreichen Meisterschaftsteilnehmer gab es bei der Jahreshauptversammlung eine süße Überraschung: Sie wurden mit einer großen DLRG-Torte geehrt.