Königswinter. Am Freitagnachmittag hat es in Oberdollendorf einen Unfall gegeben, bei dem drei Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Vermutlich hat ein Opelfahrer einer Frau die Vorfahrt genommen.

Von Dierk Himstedt, 09.08.2019

Der Unfallverursacher hat am Freitagnachmittag kurz vor 16 Uhr einer VW-Fahrerin die Vorfahrt genommen. Der Fahrer des Opel Corsa kam aus der Straße "Im Mühlenbruch", wollte in die Oberkasseler Straße einbiegen und hat mutmaßlich den in Richtung Beuel fahrenden VW übersehen und diesem die Vorfahrt genommen. Durch den Aufprall in die Seite des VW entstand ein erheblicher Schaden an beiden Fahrzeugen. Zudem wurden drei Insassen verletzt, darunter auch die Fahrerin des VW.